Düzce’de Bayram Namazı saati kaçta kılınıyor? Bayram Namazı kaç rekattır? (2018 Ramazan Bayramı )

Düzce'de Ramazan Bayram namazı saat kaçta? Düzce bayram namazı saati haberimizde. Bayram namazı nasıl kılınır? İl il bayram namazı vakitleri, Bayram ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Düzce'nin ünlü camileri hangileri? İşte yanıtlar...

İslam aleminin Ramazan Bayramı bu sene 15 Haziran'da başlıyor. Bayram namazı bayramların ilk günün sabahında kılınır. Peki bayram namazı nasıl kılınır, bayram namazı saat kaçta kılınır? İşte Düzce bayram namazı saati ve il il bayram namazı vakitleri, Ramazan bayramı ilgili yararlı bilgiler bu haberde…

DÜZCE BAYRAM NAMAZI VAKTİ: 06:09

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı bayramın ilk günü, güneşin doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınan namazdır. Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Ramazan Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını yapar. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Ardından imamla birlikte rükû ve secde edilir.

Ardından 2. rek’âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir.

Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir. Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de yapılmıştır.

Düzce'nin Ünlü Camileri

Hemşin Köyü Camii

Çantı tipi camilere en iyi örneklerden diğeri ise Akçakoca’ya 15 km mesafede bulunan ve 1877 yılında Osmanlı Rus Savaşı ardından Artvin’den gelen Hemşinlilerin kurduğu ve Hemşin köyünde bulunan tarihi Hemşin Köyü Camii'dir.

Orhan Gazi Camii

Çantı tipi camilere en iyi örneklerden biri Akçakoca ilçemizin en eski ve en büyük köy yerleşimlerinden biri olan Çayağzı Köyünde bulunan tarihi Orhan Gazi Camiidir.

Akçakoca Merkez Camii

Akçakoca kent merkezinde sıra dışı görünümüyle ilgi çeken Merkez Camii, tek kubbe sistemiyle yapılan camilerin aksine çağdaş mimarisi ile dikkat çekmektedir. Temeli 1989 yılında atılan ve 2004 yılında hizmete açılmıştır

Uğurlu Köyü Yeni Meze Camii

Tarihi Uğurlu Köyü Yeni Meze Camii, Akçakoca ilçemize 16 km mesafede bulunan Uğurlu köyünde bulunmaktadır. Taş işçiliğinin güzel bir örneği olan cami 1885 yılında inşa edilmiştir. İçinde Osmanlılardan kalma yazıların bulundu…