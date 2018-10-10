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Düzce’de feci kaza! Ortadan ikiye bölündü

Korkunç olay Düzce'de meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil, refüjde bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra ortadan ikiye bölündü. Araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

android-time 21:06 10 Ekim 2018
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Korkunç olay Düzce'de meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil, refüjde bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra ortadan ikiye bölündü. Araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza bugün akşam saatlerinde D-655 Karayolu Çamköy mevkiinde meydana geldi. Akçakoca’dan Düzce yönüne giden Sinan Pehlivan (45) yönetimindeki 81 AAH 756 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle ortadan ikiye bölündü. Otomobilin motor kısmı karşı yöne düşerken, bagaj kısmı ise yolun diğer tarafında kaldı.

FOTO: İHA- ORTADAN İKİYE BÖLÜNEREK PARÇALANAN OTOMOBİLDE BULUNAN 1 KİŞİ ÖLDÜ, 7 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK YARALANDI.

FOTO: İHA- ORTADAN İKİYE BÖLÜNEREK PARÇALANAN OTOMOBİLDE BULUNAN 1 KİŞİ ÖLDÜ, 7 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK YARALANDI.

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SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilden düşen araç sürücüsü Sinan Pehlivan olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan oğlu Ali Ramazan Pehlivan (10) yaralandı. Yaralı 112 acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Sürücü Sinan Pehlivan'ın ise cesedi ise Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

FOTO: İHA - DÜZCE-AKÇAKOCA D-655 KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN KAZADA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, ORTA REFÜJDEKİ AĞAÇLARA ÇAPTI.

FOTO: İHA – DÜZCE-AKÇAKOCA D-655 KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN KAZADA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, ORTA REFÜJDEKİ AĞAÇLARA ÇAPTI.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. DHA

FOTO: İHA

FOTO: İHA

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Son güncelleme: android-time 21:0710.10.2018
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