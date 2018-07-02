Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Düzce’de ormanda cinayet: 3 ölü, 3 yaralı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, ormanda kesim yapan işçiler arasında çıkan kavgada O.B. tüfeği ile dehşet saçtı. Saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi ise yaralandı.

android-time 22:11 2 Temmuz 2018
Haberler Gündem
Düzce’de ormanda cinayet: 3 ölü, 3 yaralı
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, ormanda kesim yapan işçiler arasında çıkan kavgada O.B. tüfeği ile dehşet saçtı. Saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi ise yaralandı.

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde, orman işçileri arasında çıkan kavgada bir kişi 3 arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü, 3’ünü yaraladı.

 

 

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyayla köyünde orman kesim işinde çalışan O.B. ile iş arkadaşları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda O.B. yanında bulunan pompalı tüfekle 6 arkadaşlarını yaraladı. Yaralılar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılardan 3’ünün hayatını kaybettiğini belirledi.

resimid_5426449

Yaralı 3 orman işçisi 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Sakarya Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. AA

Son güncelleme: android-time 23:2502.07.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar