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Düzce’de yağışlar hayatı felç etti

Düzce’de bir anda bastıran fırtına ve yağış hayatı felç etti. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı

android-time 22:56 26 Haziran 2018
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Düzce’de yağışlar hayatı felç etti
Düzce’de bir anda bastıran fırtına ve yağış hayatı felç etti. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Düzce'de bir anda bastıran yağış ve fırtına ortalığı savaş alanına döndürdü. Caddeler sular altında kalırken, bazı iş yerlerinin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

KAPALI OTOPARKLAR DOLDU, TAŞTI

Foto: İHA

Foto: İHA

Düzce'de bir anda bastıran fırtına ve yağış hayatı felç etti. Meteoroloji Müdürlüğünün fırtına ve dolu yağacak uyarısının ardından kentte sürücüler araçlarını kapalı otoparka çekmek için büyük çaba sarf etti. Kapalı otoparklara giremeyen birçok vatandaş ise araçlarını battaniye ve brandalarla kapatarak korumaya çalıştı.

Foto: DHA

Foto: DHA

CADDELER SU ALTINDA KALDI

Kentte bir anda bastıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Fırtına nedeniyle ise çok sayıda ağaç, tabelalar devrildi, bazı iş yerlerinin çatısı uçtu. Düzce'nin yüksek kesimlerinde ise dolu yağdığı gözlendi. Şehirde fırtına nedeniyle enerji kesintisi de yaşanıyor. DHA

Foto: İHA

Foto: İHA

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