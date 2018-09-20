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E-5’te bir araç takla attı! Trafik kilitlendi

Kadıköy E-5 Karayolu'nda bir aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazaya aynı yönde giden iki araç da karışınca trafik yoğunluğu yaşandı.

android-time 10:18 20 Eylül 2018
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Kadıköy E-5 Karayolu'nda bir aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazaya aynı yönde giden iki araç da karışınca trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza 09.30 sıralarında E-5 karayolu Harem istikameti Acıbadem Köprüsü altında meydana geldi. İçinde 4 kişi bulunan bir otomobil bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Aynı yönde ilerleyen iki otomobile çarptıktan sonra durabilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. İtfaiye ekipleri de araçta sıkışan iki yaralıyı kısa sürede kurtararak hastaneye sevk etti.

DHA

DHA

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

3 aracın karıştığı kaza nedeniyle Harem istikametine trafik yoğunluğu yaşanadı. Yaralıların hastaneye sevk edilmesi ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

DHA

DHA

Son güncelleme: android-time 11:0820.09.2018
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