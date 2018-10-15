Askerlik yerleri heyecanı: 98/4 askerlik celp yerleri açıklandı mı? e Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı…

Vatani görevlerini yerine getirmek için askerlik görevini yapmak isteyen binlerce genç 98/4 askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını heyecanla bekliyor. 98/4 askerlik yerleri hakkında sorgulamalarına devam ediyor. Dahil olacakları kuvvet komutanlıklarına göre acemi ve usta birlikleri hakkında bilgi sahibi olacak olan bireyler, Milli Savunma Bakanlığı'nın E-Devlet üzerinden açıklayacağı 98/4 askerlik yerleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Askerlik yerlerinin saat kaçta sorgulanacağına dair bir açıklama bulunmuyor.

Askerlik yerlerinin açıklanması merakla bekleyen asker adayları büyük bir ilgiyle e-Devlet üzerinden askerlik yerlerini sorgulayacakları anı araştırıyor. Açıklanmasıyla birlikte E-Devlet kapısı üzerinden şifre girerek öğrenilebilecek olan 98/4 askerlik yerleri, kısa ve uzun dönem olarak vatani hizmetlerini yerine getirecek olan öğrencilerin araştırdığı konu oldu. İşte askerlik yeri sorgulama detayları…

ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANACAK?

Adaylar Milli Savunma Bakanlığı’nın E-Devlet üzerinden açıklayacağı 98/4 askerlik yerleri hakkında bilgi edinmek için araştırma yapıyor. E-Devlet üzerinden 6 aşamada gerçekleştirilebilecek olan er ve yedek subay sınıflandırma sonucu, yalnızca E-Devlet üzerinden sorgulanabileceği için bu ekrana giriş için şifre sahibi olunması gerekecek.

E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI

ASKERLİK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Her ne kadar askerlere gerekli temel tecçizat sağlansa da askere gidenlere tavsdiye edilen bazı kişisel eşyalar bulunmaktadır.

1. Boyuna Asılabilen İpli Cüzdan

2. Banyo MalzemeleriŞampuan, lif, sabun, kulak temizleme çubuğu almanızda fayda var. Yüz havlusu ve banyo havlusu girişte veriliyor.

3. Kişisel Bakım MalzemeleriTırnak makası, cımbız alın veya ihtiyacınız olan başka özel bakım malzemeleri…

4. El ve Yüz İçin Vücut KremiAskerde açık alanda hava değişiminden, soğuktan veya sıcaktan el, yüz ve dudak çatlamaları gerçekleşiyor. Bunlar için el, yüz, dudak kremleri almanızda fayda var.

5. İçlik Acemilik eğitim döneminiz kış mevsimine denk geliyorsa mutlaka içlik alınız.

6. Bot Kilidi ve Valiz Kilidi

7. Traş Malzemeleri, Traş köpüğü, traş bıçağı. Koltuk altı ve genital bölgedeki kılları almak için 2-3 adet banyo traş bıçağı alın. Elektrik ile çalışan traş makinası ve kolonya yasaktır.

8. Saat, Nöbet, içtima, kalkış saati kadar pek çok şey için iyi bir saatinizin olması gereklidir.

9. Ankesörlü Telefon Kartı ve Askercell HizmetiAnkesörlü telefon ile konuşmak için telefon kartı alınız. Telefon kartları kantinde satlsa da çabucak tükenmektedir.2015 ile hizmete giren Askercell hizmeti sayesinde Turkcell faturasız hattınız ile kamerasız bir telefona Askercell hizmeti tanımlatıp bu telefon ile gidebilirsiniz.

10. Bot Boyası ve Bot FırçasıHer sabah botunuz boyalı şekilde içtimalara çıkacağınızdan bot boyası ve fırçası almalısınız.

11. İğne iplik ve Çengelli iğne: Kıyafet onarımı veya yataqınızı düzenli yapmanıza yardımcı olması için yanınızda götürmenizde fayda var.

12. Ortopedik tabanlık ve Vatka: Ayaklarınızın botlarda nasırlanmamasını istiyorsanız ortopedik tabanlık ve topuğa koymak için 3-4 vatka alabilirsiniz. Ayak topuğunuz 3. günden sonra bota vurmaya, ezilmeye başlayacaktır vatkayı topuğunuz ile botunuz arasına yerleştirerek bunu engellemiş olursunuz.

13. Askılık

14. Islak Mendil ve Selpak

15. Yara bandı ve Kulak tıkacı

16. Sivil Giysiler: Çarşıya çıktığınızda giyebilmek için yanınızda bir miktar sivil kıyafet de bulunmalıdır.

17. Bankamatik Kartı

18. Mantar Kremi