E-Devlet askerlik yeri sorgulama: 98/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik görevini yerine getirecek olan vatandaşlar askerlik yerlerinin açıklanmasını bekliyor. 98/4 askerlik yerleri e-Devlet üzerinden açıklanacak. Peki Askerlik yerleri ne zaman e-Devlet'ten sorgulanabilecek?

Vatani görevini yapmayı heyecanla bekleyen yurttaşlar askerlik yeri sorgulama işlemini açıklandığı anda e-Devlet üzerinden kolayca yapabilecek. 98/4 askerlik yerleri 15 Ekim’de e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

E-DEVLET ŞİFRENİZİ ÜCRETSİZ NASIL YENİLEYEBİLİRSİNİZ?

e-Devlet Şifrenizi unutursanız yeniden temin etmek için PTT şubelerine başvurmak zorunda değilsiniz. Eğer daha önce kullanıcı profilinize cep telefonu bilginizi tanımladıysanız, şifrenizi kendi kendinize ücretsiz olarak yenileyebilirsiniz. Şifre yenileme işlemini bu adresten gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca e-imza, mobil imza ve https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris adresini kullanarak internet bankacılığı ile şifre yenileme işlemi yapabilirsiniz.

CELP NEDİR?



Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkündür.