e-Devlet bedelli askerlik yeri sorgulama: Bedelli askerlik ikinci celp dönemi ne zaman?

Bedelli askerlik başvuruları tamamlandı şimdi ise bedelli askerlik yerleri belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı askerlik yerleri e-Devlet kapısından öğrenilebiliyor. Vatandaşların e-Devlet'e üye olması gerekiyor. TV kimlik numarası ve şifre ile nerede askerlik yapacağınızı öğrenebilirsiniz. İşte e-Devlet bedelli askerlik sorgulama ekranı...

Bedelli askerlik için ilk dönem 15 Eylül 2018 tarihinde başlıyor. İlk celpte toplam 12 bin kişi 21 günlük eğitim alacak. Milli Savunma Bakanlığı, üç celp dönemi belirledi. Silah altına alınacak bu askerlerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakları e-Devlet üzerinden ilan edildi. Aşağıdaki linkten bedelli askerlik yeri sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

E-DEVLET BEDELLİ ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI

İKİNCİ CELP DÖNEMİ NE ZAMAN?

İkinci dönem temel askerlik eğitimi 6 Ekim, Üçüncü dönem temel askerlik eğitimi ise 27 Ekim'de başlayacak. Bu dönemde birliklerine teslim olacak yükümlüler ise 6 Eylül ve 27 Eylül günlerinde belli olacak. Bedelli Askerlik başvurusunu henüz tamamlamayanlar için celp planlaması ayrıca yapılacak. Bu planlama 3 Kasım'dan sonra duyurulacak.