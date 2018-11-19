E-Devlet giriş: E-Devlet girişi nasıl yapılır?

E-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Vatandaşlara birçok hizmet sunan e-Devlet girişi nasıl yapılır merak ediliyor? İşte e-Devlet girişi ekranı...

Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulduğu e-Devlet şifresi ne kadar? E-devlet’e nasıl giriş yapılır? Vatandaşların Devlet hizmetlerine online erişim imkanı sağlayan e-devlet şifresi PTT üzerinden alınabileceği gibi mobil bankacılık, mobil imza gibi yöntemlerle de alınarak e-devlet giriş yapılabiliyor.

BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK YERLERİ SORGULAMA

E DEVLET ŞİFRESİ NEREDEN ALINIR?

Size en yakın bir PTT şubesinden E-Devlet şifresinizi alabilirsiniz. Şifrenizi PTT şubesine gittiğinizde üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz ederek alabilirsiniz.

E-DEVLET ŞİFRE ÜCRETİ NE KADAR?

Şifre ilk alındığında PTT personeli size kapalı bir zarfta şifreyi verecektir. Bu şifrenin alımında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir.

YENİDEN ŞİFRE ALMA

PTT’den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir. Güvenliğiniz için şifrenizi kimse ile paylaşmayınız. Bu şifre ile her türlü e-Devlet sorgulamanızı yapabilirsiniz.

E-DEVLET ŞİFREMİ UNUTURSAM NE YAPMALIYIM?

Profilinizdeki iletişim bilgilerinden cep telefonu ya da e-mail adresinizi doğruladıysanız, e-Devlet şifrenizi unutur, kaybeder ya da çaldırırsanız şifre yenileme işlemlerinden faydalanabilirsiniz. Bu işlemleri yapmadıysanız tekrar PTT Şube ya da merkezlerine bizzat giderek yeni bir e-devlet şifresi almanız gerekiyor. Şifre yenileme hizmetinin detayları için 160 numaralı e-Devlet Kapısı İletişim Merkezinden destek alabilirsiniz.