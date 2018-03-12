E-Devlet’te Vasiyetname sorgulama hizmeti açılıyor! Vasiyetname nedir?

e-Devlet'e kısa süre önce mirasçılık belgesi sorgulama hizmeti eklenmişti. Şimdi de Adalet Bakanlığı tarafından verilen vasiyetnameler ile ilgili bilgiler kısa süre sonra elektronik ortamdan sorgulanabilecek. Peki vasiyetname nedir ve geçerlilik koşulları nelerdir?

E-Devlet’e her geçen gün bir yeni hizmet daha ekleniyor. Soyağacı sorgulama ve mirasçılık belgesi ardından e-Devlet’e yakında vasiyetname sorgulama hizmeti de geliyor. Noter kararı veya mahkemeler ile alınan vasiyetnameler kısa süre sonra e-Devlet’ten de sorgulanabilecek. Bu uygulama ile 1 Ocak 2017 tarihinde önce verilen vasiyetnamelere erişilemeyecek.

Vasiyetname; bir kimsenin ölümünde hüküm doğurmak üzere yaptığı ‘irade beyanı’dır.



VASİYETNAMENİN GEÇERLİK KOŞULLARI

Ehliyet (ayırt etme gücü, 15 yaşını doldurulmuş olması)

Sakatlanmamış irade beyanı

Kanuna hukuka ve ahlaka aykırı olmaması

Şekle uygunluk



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