e-Devlet’ten yeni hizmet: Vasiyetname sorgulama nasıl yapılır? Vasiyetname nedir?

e-Devlet kapısı hizmetlerine her geçen gün yenisini ekliyor. e-Devlet sisteminin yeni hizmeti ise vasiyet sorgulama işlemi. Adalet Bakanlığı'nın verdiği vasiyetnameler elektronik ortamda sorgulanabilecek. Peki e-Devlet vasiyetname sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

Vasiyetname nedir, ne anlama geliyor? e-Devlet kapısı soyağacı, mirasçılık belgesi, sefer görev emri sorgualama hizmetlerine yenisini ekledi. Buna göre vatandaşlar devlet dairesine gitmeden vasiyetname sorgulama işlemini gerçekleştirebilecek. İşte e-Devlet vasiyetname sorgulama işlemi ile ilgili ayrıntılar…

Noter kararı veya mahkemeler ile alınan vasiyetnameler kısa süre sonra e-Devlet'ten de sorgulanabilecek. Vasiyetname sorgulama işlemi uygulamaya konulduktan sonra e-Devlet sistemine TC numarası ve şifre ile giriş yapan vatandaşlar Adalet Bakanlığı sekmesinden vasiyetname sorgulama ekranına erişebilecek.

VASİYETNAME NEDİR?

Vasiyetname, miras bırakanın son istek ve arzuları ile mirasının paylaşım esaslarını belirleyen yazılı belge veya sözlü beyandır.

VASİYETNAMENİN GEÇERLİK KOŞULLARI

Ehliyet (ayırt etme gücü, 15 yaşını doldurulmuş olması)

Sakatlanmamış irade beyanı

Kanuna hukuka ve ahlaka aykırı olmaması

Şekle uygunluk

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