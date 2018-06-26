LGS sınav sonucu sorgulama: E-Okul girişi ile MEB sınav sonuçları sorgulama

E Okul Veli Bilgilendirme sistemine giriş yaparak öğrenciler ve veliler bir çok bilgiye erişebiliyor. Okullar kapandı fakat bazı LGS gibi merkezi sınavların sonuçlarının açıklanmasının ardından e-Okul üzerinden sonuç sorgulama yapılabilecek mi merak ediliyor. LGS sınav sonuçları https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden veya e Okul sisteminden açıklanacak. e Okul giriş sistemi için merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Öğrenciler ve veliler e okul girişi yaparak yazılı sınav notları, devamsızlık bilgileri karneden önce görüntüleyebiliyor. Şimdi de LGS sınav sonuçlarının e-Okul’dan açıklanacağı düşünülüyor. LGS gibi merkezi sınavların e-Okul sistemi üzerinden erişime açılıp açılmayacağı konusunda MEB herhangi bir açıklama yapmadı. Veli Bilgilendirme Sistemi olan e-Okul'a nasıl giriş yapacağını merak edenler Google üzerinden araştırmalarda bulunuyor. İşte e Okul girişi ve LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı…

LGS SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANACAK

Yaklaşık bir milyon öğrencinin ter döktüğü, 2 Haziran’da gerçekleşen LGS’nin sonuçlarının bugün MEB tarafından açıklanması bekleniyor. Öğrenciler, http://odsgm.meb.gov.tr adresinden sorgulama sayfası açıldığında sonuçlarına ulaşabilecek.

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde ÖDSGM resmi internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecek.

LGS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

e-OKUL GİRİŞ SİSTEMİ

E-OKUL SİSTEMİ DETAYLARI

e-Okul giriş sayfasına girildiğinde iki bölüm bulunuyor: Yönetim Bilgilendirme Sistemi ve Veli Bilgilendirme Sistemi. Öğrenciler ve veliler Cuma günü, Veli Bilgilendirme Sisteminde tüm sonuçları görebilecek. Devamsızlık konusunda ise MEB uyarıda bulundu: İkinci dönem devamsızlık kaldığı yerden devam edecek. Lise öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan birisi ise bir eğitim yılı içerisinde kaç gün devamsızlık haklarının olduğu sorusudur. Bundan bir önceki yönetmeliğe göre lise öğrencilerinin 20 gün özürsüz ve 20 gün özürlü olmak ile birlikte 5 gün de okul idaresinin izin verme hakkı ile birlikte toplamda 45 gün devamsızlık hakları bulunuyordu. Ancak yeni yönetmelik doğrultusunda 2016 – 2017 eğitim öğretim döneminde gerçekleşmiş ve 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılında da gerçekleşecek olan lise öğrencilerinin devamsızlık hakkı özürsüz 10 güne düşürülmüştür.

E-OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?

e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;

Devamsızlık sorgulama

Yazılı sonuçları

Sözlü sonuçları

Karne notları

Haftalık ders programları