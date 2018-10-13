E-Okul giriş ekranı: E-Okul ve VBS devamsızlık sorgulama işlemleri…

Ders programını öğrenmek isteyenler ve devamsızlık bilgilerini kontrol etmek isteyenler E-Okul sistemine akın ediyor. Herhangi bir arama motorunda E-Okul’a giriş yapmak mümkün. Okulların açılması ile birlikte en çok araştırılan konuların başında e Okul geliyor. İşte e-Okul giriş sistemi...

Okullar açıldı! Öğrencilerin ve velilerin maratonu başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin okul hayatı ile ilgili birçok bilgiyi elektronik ortamda velilerin dikkatine sunuyor. Peki E-Okul ve VBS sistemine nasıl giriş yapılır?

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

E-OKUL ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR

E-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz;

Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.

Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada; ‘Öğrenci T.C Kimlik No’, ‘Öğrenci Okul No’ ve ‘Resimdeki Rakamlar’ şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır.

Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan ‘Giriş’ seçeneğine tıkayınız.

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul veli bilgilendirme sistemi ne giriş yapabilmek için internet sayfasından E-Okul sitesine giriş yapılır. Sisteme giriş yapabilmek için öğrencinin T.C. kimlik numarası ile okul numarası giriş yapıldıktan sonra 4 haneli güvenlik kodu da kutuya girilmelidir. Girişi butonuna bastığımızda E-Okul veli bilgilendirme sistemine girmiş olacağız. Öğrenci TC Kimlik No: İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 11 basamaklı numaradır TC Kimlik Numarası bulunamayan öğrenciler için e-Okul sistemine kayıtlarında verilen geçici numara kullanılmaktadır.