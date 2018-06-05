e Okul için karne yoğunluğu: İşte e Okul giriş, sınav notları ve takdir teşekkür hesapama detayları…

Karnelerin alınmasına kısa süre kala öğrenciler e Okul sistemi üzerinden karne notlarına dair detayları araştırıyor. Son yazılıların açıklanmasıyla karnelere geçecek notlar da belirlenmiş oldu. İşte e Okul giriş sistemi, devamsızlık, karne notlarına dair merak edilen detaylar...

Eğitim öğretim dönemi bu hafta bitiyor öğrenciler merakla karneleri araştırıyor. Karne notlarına dair detaylar e Okul sistemine büyük oranla girilmiş durumda. e-Okul VBS sistemine giriş yaparak, not ortalamanıza dair ayrıntıların yanında devamsızlık bilgilerini de öğrenebilirsiniz.

e-OKUL GİRİŞ SİSTEMİ

GEÇEN SENE E-OKUL SİSTEMİNDE BÜYÜK YOĞUNLUK OLMUŞTU

Dönem dönem öğrencilerin ve velilerin e-Okul sistemine olan ilgilerinin artması nedeniyle e-Okul giriş sisteminde önemli yoğunluklar yaşanıyor ve kısa süreli yavaşlamalar meydana gelebiliyor.

E-OKUL’A MOBİL CİHAZDAN GİRERKEN DİKKAT!

Geçtiğimiz yıllarda BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan'dan uyarılarda bulunmuştu. Mobil uygulama mağazalarında yer alan sahte uygulamalara karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Sayan, bu konuda yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Mobil uygulama mağazalarında vatandaşlarımızın kişisel verilerini elde etmeye yönelik olarak bazı uygulamalar yer almakta. Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde E-Devlet, SGK, HGS, E-Okul gibi popüler isimlere sahip 40 civarında uygulamadan 32'sinin sahte olduğunu ve bu sahte mobil uygulamaların bir kısmının zararlı aktivite içerdiğini tespit ettik. İsmi SGK, HGS, E-Okul olan sahte uygulamalardan 32'sinin vatandaşların verilerini alabildiğini tespit ettik ve bu uygulamalar kurulum esnasında gereksiz izin istemekte, kişisel verilere ulaşabilmekte. Bir diğer sahtecilik uygulaması da bankacılık uygulamalarında görülüyor. Kişilerin SMS bilgisine kadar erişim izni alan sahte uygulamalar bankacılık uygulamalarındaki bir defaya mahsus üretilen şifrelerin dolandırıcılık faaliyetlerine ulaşmasına yol açabiliyor. Bu konuda vatandaşlarımız sadece bilenen mecralardan bu uygulamaları indirmeli, mağazalardaki uygulamaların sahte olup olmadığını anlamak için ise indirme sayısı, kullanıcı yorumları, yayıncı ve iletişim bilgilerine bakması gerektiği konusunda uyarmak istiyorum.”

TAKDİR TEŞEKKÜR HANGİ NOTLARLA ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan bilgilere göre;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere ise okulun iftihar listesinde yer verilir.

Bir dersin dönem puanı sınavlardan alınan puanların, performans çalışması puanının/puanlarının, varsa proje puanının, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iş ve hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.