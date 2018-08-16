E-ticaret sitelerinde ABD boykotu

ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Amerika'nın elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız” açıklaması vatandaşlara telefonlarını sattırmaya başladı. Bazıları ise krizi fırsata çevirip iPhone marka telefonlarını gerçek değerinin bile üstünde satmaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Dışarıdan dövizle aldığımız her ürünün daha iyisini üretip dışarı satacağız. Amerika’nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone’u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venus var Vestel var. Ne yapacağımızı anlasınlar. Biz kendimize yeteceğiz. Olmayanı da üreteceğiz. Bu millet onlar gibi bakan değil, kazan-kazan esasına göre hareket eden bir millettir” açıklaması üzerine vatandaşlar internet üzerinden ikinci el satışı yapan sitelerde ‘Reisin boykot kararına uyduğum için satılık’, ‘ besmeleli kullanılmış, boykot niyetine satılık’, ‘boykot için kırmalık telefon’ gibi başlıklarla iPhone ilanları verdi.

İŞTE ONLARDAN’DAN BAZILARI;







