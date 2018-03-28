Edirne’de nehirlerde ‘kırmızı taşkın alarmı’ sürüyor! Tunca düşüyor, Meriç yükseliyor

Edirne ve Bulgaristan'daki aşırı yağışların ardından kentteki taşkın riski artarak devam ediyor. Ayaklarına su dolan tarihi Tunca ve Meriç köprüsü trafiğe kapatılırken, Meriç ve Tunca nehirlerinin suyu Meriç Köprüsü öncesi ve sonraki mevkiilerinde birleşti. DSİ ölçümlerine göre Tunca Nehri'nin debisinde 16.00- 18.00 arasındaki 2 saatlik periyotta 8 metreküp/saniye düşüş yaşandı. Değirmenyeni istasyonu verilerine göre Tunca Nehri'nin debisi 297 seviyesinden, 289'a geriledi. Meriç Nehri'nin debisi ise Kirişhane istasyonunda saat 18.00 sıralarında yapılan ölçümlerde 8 metreküp/saniye artarak 1376 seviyesine ulaştı.

Trafiğe kapanan Tunca köprüsüne gelerek incelemelerde bulunan Edirne Valisi Günay Özdemir, nehir debilerinin saatlik olarak ölçüm istasyonlarıyla takip edildiğini ifade ederek, “Edirne’de birkaç gündür maalesef taşkın tehlikesiyle ilgili bir sıkıntımız var. Bu sıkıntıyı özellikle Bulgaristan yetkilileriyle beraber günlük olarak takip ediyoruz. Aynı zamanda DSİ’nin internet sitesinden de bu bilgileri paylaşıyoruz. Bizim hem DSİ’nin hem de AFAD’ın ve diğer kamu görevlilerinin uyarılarını da biz vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Vatandaşlarımız lütfen bu uyarılara uysunlar. Bu uyarılara uydukları sürece hem can hem de mal güvenliği açısından herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmayacaklardır” dedi.

VALİ ÖZDEMİR: KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Edirne Valiliği bünyesinde kriz masası oluşturduklarını ve durumun ‘stabil’ olduğunu kaydeden Vali Özdemir şunları söyledi:

“Şu anda da Bulgaristan yetkilileriyle birlikte değerlendirmeleri DSİ Bölge Müdürlüğümüzle beraber yapıyorlar. Şu anda stabil durum var, bu stabil durum da devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle Tunca Nehri ile ilgili yine DSİ’nin sitesinde de bu bilgi var hafif bir azalma başladı. Tabi bu Bulgaristan’daki karların erimesi ve yağmurun yağmasıyla da yine her an değişebilir. Şu anda kısa vadede stabil bir durum var. Bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Valilikte bir kriz masası oluşturduk. Kanal Edirne projesi maalesef bitememişti. En son köprü ve köprü bağlantısı kalmıştı. O bitseydi şu anda bu kadar su seviyesinin yükselmeyeceğini öngörüyordur. Şu anda Meriç 1400 metreküpe yaklaştı. Aslında bunun 750 metreküpünü kanal Edirne’yle by-pass ile almış olacaktık. Dolayısıyla seviye de bu kadar yükselmemiş olacaktı. Şu anda Bulgaristan’dan bir baraj salınımı yok. Barajlar zaten orada faal. Hem elektrik üretimi var hem de savaklardan su akıyor. Orada bizim gözetim ve denetim istasyonlarımız var, oradaki yetkililerle bilgileri ortaklaşa paylaşıyoruz. Meriç ve Tunca Köprüleri’ni kapamamız Karaağaç’ta yaşayan insanlarımızın hayatlarında herhangi bir olumsuzluğa sebep olmadı. Yeni köprü gerçekten şu anda bizim ihtiyacımızı rahat bir şekilde gideriyor.”

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da nehir kıyısındaki vatandaşların uyarıldığını söyledi. Taşkına ilişkin tedbirlerin sürdüğünü kaydeden Gürkan, “Özellikle taşkın sahasına yakın yerlerdeki vatandaşlarımızı uyardık, boşaltmalarını, hayvanlarını taşımalarını sağladık. Bu tedbirleri an ve an almaya devam ediyoruz. Karaağaç Mahallemiz’de özellikle Pazarkule Sınır Kapısı’na yakın yerleşim olduğu için orası Arda ve Meriç Nehri’nin birleştiği yere çok yakın olması ciddi bir durum söz konusu olacak, onunla ilgili de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

ANNE KÖPEĞİ, ASKER KARŞIYA GEÇİRDİ

Taşkın nedeniyle trafiğe kapanan Tunca köprüsünün başında kalan bir anne köpek, askerler tarafından alınarak araçla Meriç ve Tunca köprülerinin arasında kalan bölgeye götürüldü. Çevredeki vatandaşlar, köpeğin iki köprü arasında yavruları olduğunu ve emzirmek için karşıya götürülmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine askerlerin araca alarak karşı tarafa götürdükleri köpek, yavrularını bularak emzirdi.

15 KAÇAĞIN KAYBOLDUĞU İDDİASI

Edirne’de taşkın riski yaşanırken, Meriç nehri üzerinden Yunanistan’a geçmek isteyen bir grup kaçak göçmenin bulunduğu botun, Uzunköprü ilçesine bağlı Gemici ve Seremköy civarında devrildiği iddia edildi. 15 kaçağın suda kaybolduğu iddiasıyla ilgili açıklama yapan Edirne Valisi Günay Özdemir, konunun araştırıldığını ifade ederek, “Böyle bir bilgi var ama olup olmadığını bilmiyoruz. Yeri tam tespit edemedik. Bu bilgi ne kadar doğru onu da bilmiyoruz. 15 mülteci bilgisi tam net değil” diye konuştu.

TUNCA DÜŞÜYOR, MERİÇ YÜKSELİYOR

Taşkın riskinin ‘kırmızı alarm’ seviyesinde olduğu Edirne’de DSİ ölçümlerine göre Tunca Nehri’nin debisinde 16.00- 18.00 arasındaki 2 saatlik periyotta 8 metreküp/saniye düşüş yaşandı. Değirmenyeni istasyonu verilerine göre Tunca Nehri’nin debisi 297 seviyesinden, 289’a geriledi. Meriç Nehri’nin debisi ise Kirişhane istasyonunda saat 18.00 sıralarında yapılan ölçümlerde 8 metreküp/saniye artarak 1376 seviyesine ulaştı.

TAŞKIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgede yaşanan taşkın DHA tarafından ‘drone’ ile havadan görüntülendi. Taşkının Edirne’ye olan olumsuz etkisi görüntülere yansıdı. Sular altında kalan Sarayiçi Er Meydanı ile yine Tunca Nehri kıyısındaki en yakın yerleşim yeri olan Değirmenyeni köyü görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler şehrin Yunanistan ve Bulgaristan sınırı bölgesindeki su seviyesini ve sular altındaki tarım arazilerini gözler önüne serdi.

EDİRNE’DE CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU

Edirne'de yoğun dolu yağışı nedeniyle TEM otoyolunda bazı TIR sürücüleri mahsur kaldı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, kenti adeta kabusa çevirdi.

Akşam saatlerinde etkili olan yoğun dolu yağışı, tüm kenti beyaza bürüdü. Yoğun dolu yağışından olumsuz etkilenen TIR sürücüleri, TEM otoyolunda dakikalarca mahsur kaldı.

Kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çeken tır sürücüleri, dolu yağışının etkisini yitirene kadar araçlarının içinde beklediler. Sürücülere zor anlar yaşatan dolu yağışının etkisini kaybetmesiyle tır sürücüleri yollarına devam etti.