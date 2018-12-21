Halk Arenası’nda açıkladı! Geri dönüyor

Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’la ‘Halk Arenası’ bu haftaki konukları Türk tiyatrosunun iki dev ismi, büyük mizah ustaları Metin Akpınar ve Müjdat Gezen oldu. Yoğun ilgi gören programda mizah ustası Müjdat Gezen uzun süredir tiyatroda yer almayan büyük tiyatro oyuncusu Metin Akpınar’a tiyatrosunda oynama teklifinde bulundu.
Gezen, “Milyonlarca seyirci var. Bunların önünde bana ‘sezona beraber bir tiyatro yapacağız’ der misin?” diye söz istedi. Usta oyunca Metin Akpınar ise Gezen’e “Ömrümü uzatırsın” diye cevap verdi. Akpınar’ın verdiği bu söz salondan büyük alkış aldı.
Tüm son dakika haberleri için tıklayın.