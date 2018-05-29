Son depremler: Ege Denizi’nde 4,1 büyüklüğünde deprem, Çanakkale sallandı…

Ege Denizi'nde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 8,65 kilometre uzaklıkta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte son depremlerin verileri ve merkez üssü...

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.25’te Ayvacık ilçesine 8,65 kilometre uzaklıkta, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, yerin 6,42 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER