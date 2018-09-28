Son dakika: Ege’de kasırga ne zaman başlayacak? Tropik fırtına yaklaşırken hazırlıklar sürüyor…

Dün Türkiye'nin gündemine giren ve kıyı Ege'yi son derece kuvvetli şekilde etkilemesi beklenen kasırgaya dair son dakika detayları gelmeye devam ediyor. Gelecek kasırga için belediyeler ve vatandaşlar hazırlıklarını sürdürüyor. Kasırganın yurda giriş yapacağı noktanın İzmir olması bekleniyor. Ege Bölgesi'ndeki diğer şehirlerde de belediyelerin hazırlıkları sürüyor. Peki adım adım yaklaşan tropikal medicane ne zaman Türkiye'yi vuracak?

Türkiye tarihinde ilk kez göreceği kasırgaya hazırlanıyor. Küresel tahmin sistemlerinde tehlikeli boyutlarıyla dikkat çeken kasırga hakkında dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü’de bir açıklama yaptı. Meteoroloji’nin açıklamasında sadece “100-120 km/saate ulaşması ve meydana gelecek yağışların da 75 kg/m2 ve üzerinde şiddetli yağış şeklinde olması beklenmektedir.” ifadeleri yer alırken, fırtınanın takip edildiği belirtildi.

TROPİK FIRTINA NE ZAMAN GELECEK?

Hava tahmincileri arasında “Kırbaç Kasırgası” olarak anılan tropikal medicane için hazırlıklar sürüyor. Cumartesi gecesi yurdumuza yaklaşacak olan kasırganın, pazar sabah saatlerinde İzmir çevresinden yurda giriş yapması bekleniyor.

NERELERİ ETKİLEYECEK?

İzmir’in güneybatısından girmesi beklenen kasırganın daha sonra kuzeye doğru tırmanması bekleniyor. Kuvvetli fırtınayla beraber yoğun bir yağışın da etkileyeceği iller arasında başta İzmir olmak üzere, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Muğla olması bekleniyor.

İSTANBUL’A KADAR TIRMANACAK!

Kuzeye doğru yol alacak olan kasırga, pazartesi gününden itibaren Marmara Denizi üzerinden İstanbul’a yaklaşacak. İstanbul’a dolaylarına geldiğinde etkisini büyük ölçüde kaybetmesi beklenen kasırgaya dair son dakika tahminleri ilerleryen günlerde de sozcu.com.tr’de olacak…

AYDIN KASIRGAYA HAZIRLANIYOR

Orta Akdeniz’de oluşup Ege Bölgesi’ne doğru ilerleyen ve farklı senaryolara göre 30 Eylül Pazar günü saatteki hızı 100-120 kilometreye ulaşması beklenen tropik fırtınada olumsuzluk yaşanmaması ve olası olumsuzluklara anında müdahale edilebilmesi için Aydın Büyükşehir Belediyesi teyakkuza geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre fırtınada metrekareye 75 kilogram yağış bekleniyor. İlgili ekipler ve yöneticilerle toplantı yapıp bilgi alan ve müdahale yöntemlerini belirleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı müdahale edecek ekiplerin 24 saat çalışmak için hazır olduğunu belirtti. Başkan Çerçioğlu vatandaşları da uyarırken “Büyükşehir Belediyesi fırtınayla birlikte gelecek bütün olumsuzluklara hazır ve vatandaşlarımızın yanında olacak” dedi.

Fırtına öncesi ASKİ, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, İtfaiye, Makine İkmal Bakım ve Onarım, Çevre Koruma ve Kontrol, Sağlık İşleri ile Denizcilik daire başkanlıkları gereken önlemleri aldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu vatandaşları çanak antenlerin uçması, elektrik tellerinin kopması, ağaçların devrilmesi, deniz seviyesinin yükselmesi, aşırı yağış, güneş enerji panelleri, su depoları ve inşaat iskelelerinin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarırken, yaşanabilecek olumsuzluklarda vatandaşların zaman geçirmeden Büyükşehir Belediyesi’nin 444 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezi’ni, ASKİ’nin 444 70 09 numaralı hattını veya itfaiyenin 110 numaralı ihbar hattını aramalarını istedi.

Başkan Çerçioğlu “Büyükşehir Belediyesi olarak bütün müdahale ekiplerimizle 24 saat çalışmaya hazır haldeyiz. Gereken önlemleri aldık. Umuyoruz ki fırtına can ve mal kaybına sebebiyet vermez. Olası olumsuzluklara ekiplerimiz anında müdahale edecekler ” diye konuştu.

Başkan Çerçioğlu 1200 personelin yanı sıra 15 greyder, 60 kamyon, 20 vidanjör, 10 kanal açma aracı, 20 ekskavatör, 80 kepçe, 15 büyük kepçe, 30 tam donanımlı itfaiye ekibi, 5 vinç, 8 bomlu araç, 102 su tahliye pompası, 30 jenaratörün hazırlandığını belirtti. Bunun yanı sıra hasta nakil araçları ve ambulanslar da hazır bekletiliyor.

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