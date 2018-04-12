SON DAKİKA! Ege’de Yunan savaş jeti düştü! TSK’dan flaş iddiaya açıklama geldi

Ege'de İskiri adası yakınlarında Miraga 2000-5 tipi bir Yunan savaş jeti düştü. Bölgeden gelen son dakika haberine göre; uçağın düşme nedeni henüz bilinmezken Yunan basını, uçağın Yunan hava sahasına giren Türk uçaklarıyla it dalaşına girdikten sonra düştüğünü iddia etti. İddianın ardından TSK tarafından yapılan açıklamada bölgede Türk uçağı olmadığını bildirdi.

Ege’de Yunanistan’a ait Mirage 2000-5 modeli savaş uçağı İskiri Adası açığında düştü. Düşüş sebebi henüz öğrenilemezken Yunanistan Savunma Bakanı, düşen uçağın pilotunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Uçağın Ege’de Türk uçaklarını ‘püskürtme operasyonuna’ katılan iki jetten biri olduğu ve dönüş yolunda, TSİ 12.15 sularında düştüğü bilgisini aktaran Yunan basını, uçağın Yunan hava sahasına giren Türk uçaklarıyla it dalaşına girdikten sonra düştüğünü iddia etti. Bu iddiaların ardından bir açıklama yapan Türk Silahlı Kuvvetleri, olay sırasında bölgede Türk uçağı olmadığını bildirdi.

Kaynak Habertürk