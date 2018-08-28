“Eğitimden değil, diyanetten kesin”

Hükümetin bazı kamu kurumlarının bütçelerinde tasarrufa gidileceğini açıklamasının ardından MEB’de yapılan kesintiler tepki yarattı. Birleşik Kamu İş sendikası kesintinin eğitimden değil Diyanet İşleri bütçesinden yapılmasını istedi.

Birleşik Kamu İş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tasarruf tedbirleri kapsamına alındığını belirterek ‘'Bu yılın ilk 6 ayının ardından MEB'in elinde maaşlar hariç kalan 10 milyar 633 milyon 716 bin 878 liranın 2 milyar lirası, tasarruf tedbirleri kapsamında kesilecek'' açıklaması yaptı. Sendika, krizin maliyetinin de ülkemizde ki milyonlarca öğrenci ve veliye kesildiği görüşünü savunarak şu görüşleri dile getirdi:

‘'Okul öncesinden liseye kadar öğrencilere verilen burslardan 20 milyon lira, devlet parasız yatılı öğrencileri için yine verilen pansiyon yardımından 103 milyon lira kesilmesi planlanmaktadır. Özel okula gidecek öğrenciler için ayrılan 1.2 milyar lira teşvikten 75 milyon lira kesinti yapılması da öngörülüyor''

CEMAAT VE TARİKATLAR

Ülkemiz küresel ölçekte eğitim alanında dünya sıralamasında son 10 ülke arasına kadar gerilemiştir. Eğitim tarikat, cemaat gruplarına ve onlara bağlı derneklere teslim edilmiştir. Okullar tarikatların arka bahçesi haline getirilmektedir. MEB bütçesindeki bu kesinti; okulları sözde bağış ve yardım adı altında gerici kurum ve derneklerin eline daha fazla düşürecektir. Atatürk ilkeleri, laik ve aydınlanmacı geleneğe bağlı nesiller yetişmesi engellenecektir. Tasarruf tedbirleri kamu kurumlarında uygulanırken Diyanet İşleri bu tedbirlerden muaf tutulmakta ve ek bütçe aktarılmaktadır. Kamuda tasarruf tedbirleri uygulanacaksa buna Diyanet de tabi olmalıdır''