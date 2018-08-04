Ehliyet sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Bugün MEB tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavının soruları ve cevapları yayınlandı mı merak ediliyor. Yılda beş kez düzenlenen ehliyet sınavlarına ek olarak artık elektronik ortamda da sınava girilebiliyor. Sürücü adayları ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını internet üzerinden araştırıyor. Haberimizden ehliyet sınavı hakkında ayrıntılı bilgileri edinebilirsiniz.

Ehliyet sınavında başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekiyor. Sürücü adayları puanlarını tahmin edebilmek için ehliyet sınav sorularını ve cevaplarını merak ediyor. Ancak ehliyet sınav soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı, birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları da genellikle bir ay içinde açıklanıyor. Şuan net bir tarih belirtilmedi.

2018 EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?

2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.

EHLİYET SINAVINI GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

Ehliyet sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her bir sorunun değeri, 2 puandır. Diğer sınavlarda olduğu gibi adayların vereceği dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmez. Sınava geçmiş yıllarda çıkan sorulara bakılarak çalışma yapılabilir. Sınavda başarılı olanlar direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Direksiyon sınavında da en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılırlar ve stajyer ehliyet almaya hak kazanırlar.