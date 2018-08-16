Ehliyet sınavı sonuçları MEB’de! İşte ehliyet sınav sonucu sorgulama sayfası…

Sürücü adaylarının heyecanla beklediği ehliyet sınav sonuçları açıklandı. Adaylar ehliyet sınav sonucunu MEB'in resmi internet sitesi olan meb.gov.tr adresinden sorgulayabilecekler. İşte ehliyet sınav sonuçları sorgulama ekranı...

MEB tarafından düzenlenen ortak sınavlar kapsamındaki MTSKS yani ehliyet sınavı sonuçları duyuruldu. Ehliyet sınav sonuçlarına göre başarılı olanlar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Aşağıdaki linkten ehliyet sınavı sonucunuza ulaşabilirsiniz.

EHLİYET SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

EHLİYET SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecektir.



SINAVLAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Sınav değerlendirmesinin güvenliği açısından kursiyerlerin cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.

Kursiyerlerin sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden 100 puandan hesaplama yapılır. 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kursiyer başarılı sayılır.Merkezî sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır