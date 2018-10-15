Ehliyet sınavı giriş yerleri belli oldu mu? MEB ehliyet sınavı için geri sayım…

Her yıl sürücü adaylarının başvuruları doğrultusunda tekrarlanan ehliyet sınavlarının ekim ayında yapılacak olanı için vakit daralıyor. 20 Ekim ehliyet sınavının giriş belgeleri açıklandı mı sorusu birçok sürücü adayı tarafından merakla araştırılıyor. İşte MEB tarafından düzenlenecek olan 20 Ekim ehliyet sınavı hakkında merak edilenler...

Araç sürücüsü olmak isten vatandaşların merakla beklediği ehliyet sınavı yaklaşıyor. Sürücü adaylarının kurslara giderek hazırlanmaya başladığı ehliyet sınavının birçok ayrıntısı merak ediliyor. 20 Ekim ehliyet sınavı giriş yerleri sınavın olacağı hafta belli olmaktadır. 15 Ekim 2018 Pazartesi – 19 Ekim 2018 Cuma tarihleri arasında ehliyet sınavı giriş yerleri açıklanabilir. Sürücü kursunu telefonla arayarak giriş belgelerinizin hazır olup olmadığını sorabilirsiniz.

EHLİYET SINAVI ŞARTLARI

Ehliyet Sınavı başvuru şartları nelerdir?

“M”, “A1” ve “B1” sınıfı sertifikalar için 16 (onaltı) yaşını bitirmiş olmak.

“A2”, “B”, “BE”, C1”, C1E”, “F” ve “G” sınıfı sertifikalar için 18 (onsekiz) yaşını bitirmiş olmak.

“A” sınıfı sertifikalar için 20 (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21) yaşını bitirmiş olmak.

“C”, “CE”,“D1” ve “D1E” sınıfı sertifikalar için 21( yirmi bir) yaşını bitirmiş olmak.

“D”, “DE” sınıfı sertifikalar için 24 (yirmi dört) yaşını bitirmiş olmak.

Bütün sertifika sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.

Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen “sürücü olur” sağlık raporu almış olmak.

“Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi Özel MTSK müdürlüğüne vermek.

Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmek.

Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

EHLİYET SINAVINDA BARAJ PUAN NE KADAR?

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları ilk olarak yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavdan geçer puan alan adaylar ikinci sınav olan direksiyon sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Yazılı sınav baraj puanı 70’dir. Her bir sorunun değeri 2 puandır. Bu durumda 35 doğru yapan adaylar yazılı sınavdan başarılı olmuş olacaktır. 70 puan alan adaylara ikinci sınava katılmaya hak kazanacaklardır.