Ehliyetine el konulan sürücü üst geçide bindirdiği kazada öldü

Samsun'da, 'alkollü olarak araç kullanmak'tan ehliyetine el koyulan Mert Yılmaz'ın kontrolünden çıkan otomobil, yaya üst geçidinin merdivenlerine çarptı. Kazada Yılmaz yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı. Üst geçitte, İl Emniyet Müdürlüğü'nce hazırlanan 'Hız yolu değil, hayatı kısaltır' yazılı pankartın asılı olması dikkat çekti.

Kaza, öğle saatlerinde, Tekkeköy ilçesi Samsun- Ordu yolunda meydana geldi. Alkollü olarak araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine 6 ay için el koyulan Mert Yılmaz yönetimindeki 55 RH 897 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, yaya üst geçidinin merdivenlerine çarptı. Kazada otomobilde bulunan, kimlikleri tespit edilemeyen 3 kişi yaralanırken, sürücü Yılmaz ise sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Mert Yılmaz’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralılar ise ambulanslarla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Yılmaz’ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarılıp, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kazanın meydana geldiği noktadaki üst geçitte, İl Emniyet Müdürlüğü’nce hazırlanan ‘Hız yolu değil, hayatı kısaltır’ yazılı pankartın asılı olması dikkat çekti.