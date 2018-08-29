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Ehliyetine el konuldu yine de rahat durmadı

İstanbul E-5 karayolunda akan trafikte ayaklarıyla motosiklet kullanan sonrasında ise polis tarafından yakalanarak ehliyetine el konulan maganda, bu kez de Maltepe sahil yolunda terör estirdi. Yaptıkları anlamsız hareketlerle onlarca masum insanın hayatını tehlikeye atan bu şov meraklıları polisler tarafından yakalanıp haklarında işlem yapılıyor ancak yasa gereği serbest bırakılıyor. Başkalarının yaşamını hiçe sayan bu sorumsuzların hapse atılması gerekiyor.

android-time 09:13 29 Ağustos 2018
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İstanbul E-5 karayolunda akan trafikte ayaklarıyla motosiklet kullanan sonrasında ise polis tarafından yakalanarak ehliyetine el konulan maganda, bu kez de Maltepe sahil yolunda terör estirdi. Yaptıkları anlamsız hareketlerle onlarca masum insanın hayatını tehlikeye atan bu şov meraklıları polisler tarafından yakalanıp haklarında işlem yapılıyor ancak yasa gereği serbest bırakılıyor. Başkalarının yaşamını hiçe sayan bu sorumsuzların hapse atılması gerekiyor.

E-5 karayolu Kozyatağı mevkinde geçtiğimiz Haziran ayın da O.M. ismindeki motosikletli bir maganda, akan trafikte ellerini direksiyondan çekerek ayaklarıyla motosiklet kullanmıştı. Aynı yolda metrelerce tek teker üzerinde de giderek herkesin canını tehlikeye atan maganda, sivil trafik ekipleri tarafından kısa sürede yakalanmış ve ehliyetine el konulmuştu. Olay nedeniyle para cezası kesilen maganda yeniden trafiğe çıkarak terör estirdi.

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Ellerini bırakıp tek ayağıyla motor sürüyor. Foto: İHA

Ayaklarıyla yine motosiklet kullandı

Maltepe sahil yolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde arkadaşıyla birlikte motosiklete binen maganda, şov yapmak uğruna yine trafiğe çıktı. Trafikte süratli bir şekilde ilerleyen ve araçların arasında ‘makas’ atan maganda ardından arkasındakiyle birlikte tek tekerlek üzerinde metrelerce gitti. Hem kendi hem arkadaşı hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye atan maganda, ayaklarıyla motosiklet kullanarak ellerini gidondan çekti. Trafikte terör estiren maganda, ‘bu kadarına pes’ dedirtti.

Motorun kenarına geçip tek ayağı havada yoluna devam ediyor. Foto: İHA

Motorun kenarına geçip tek ayağı havada yoluna devam ediyor. Foto: İHA

Tek bacağını havaya kaldırdı

Bununla da yetinmeyen maganda, motosiklete yan oturarak bacak bacak üstünde kullandı. Hiç kimseyi bir an olsun umursamayan genç, tek tekerlek üstünde gitmesinin yanı sıra motosikletin üstünde çıkarak tek bacağıyla akrobasi yaptı. Motosikletin direksiyonuna da oturan maganda, trafikte yapılmaması gereken ne varsa yaptı. Korku dolu o anları hem kendi kask kamerasıyla hem de arkadaşlarının kamerasıyla kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı.

Tek teker üzerinde şov yapıyor Foto: İHA

Tek teker üzerinde şov yapıyor Foto: İHA

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Tehlikeli motor kullanmayı alışkanlık haline getiren bir başka sürücü aynı hareketleri yoğun trafik içinde de yapmaya devam etti. Foto: İHA

Tehlikeli motor kullanmayı alışkanlık haline getiren bir başka sürücü tek teker üzerinde 300 km hıza ulaşıyor. Foto: İHA

 

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Bu da tehlikeli hareketlerle sık sık haberlere konu olan bir başka sürücü. Kız arkadaşını sırt üstü motora yatıran sürücü araçların arasından tek teker üzerinde geçiyor. Foto: İHA

Bu da tehlikeli hareketlerle sık sık haberlere konu olan bir başka sürücü. Kız arkadaşını sırt üstü motora yatıran sürücü araçların arasından tek teker üzerinde geçiyor. Foto: İHA


İSTANBUL (İHA)

Son güncelleme: android-time 09:5329.08.2018
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