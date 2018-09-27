Ejder meyvesini soran çok, alan yok

Bir çoğumuzun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saray'da verdiği 30 Ağustos resepsiyonunun menüsünde adını duyduğu Ejder meyvesi Türkiye pazarında yerini aldı. Ancak çoğunlukla yurt dışından ithal edilen bu meyve ateş pahası fiyatlarıyla sadece seyirlik olmaktan öteye gitmiyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verilen 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonunun menü tercihi dikkat çekmiş kamuoyunda günlerce konuşulmuştu. Birçok kişinin adını ilk defa duyduğu yiyecek ve içeceklerden en dikkat çekeni ise Chia tohumu eşliğinde sunulan Ejder Meyveli Smoothie idi. Ancak çoğunlukla yurt dışından getirilen bu meyveler ateş pahası fiyatlarıyla sadece seyirlik olmaktan öteye gitmiyor.

Kuvvetli bir afrodizyak olduğu bilinen ejder meyvesinin tanesi 15 TL'den satılıyor. Bir diğer meyve quanapana ise bağışıklık sistemini destekleyici ve hücre yenileyici özelliği ile kanser hastalarının tercihi. Bu meyve ise tanesi 10 TL'den tezgahlarda müşteri bekliyor.

Yalova'da her iki meyveyi de satan Ercan Çevik, vatandaşların meyveye büyük ilgi gösterdiğini, ancak satın almadıklarını belirterek, “Bu meyveler Türk pazarlarına iddialı girdi. Bir çok kişi televizyonlarda yapılan haberlerden bu meyveleri tanıyor. Fiyatlarını öğrendiklerinde ise almaktan vazgeçip gidiyorlar. Anlayacağınız ilgi çok, alan yok” dedi.

Dragon Fruit ve Ejderha Meyvesi olarak olarak da adlandırılan bu meyveyi çoğunlukla ithal olarak Türkiye’ye getiriliyor. Değerli meyve Mersin’in Anamur ilçesinde çok az da olsa üretilmeye başlandı. Pitahaya meyvesinin ağırlıklı olarak Tayland, Endonezya gibi tropik ülkelerde üretiliyor.

Pitahaya Nasıl Yenir

Meyveyi önce buzdolabında soğutun özellikle soğuttuktan sonra yemenizi tavsiye ederiz. Pitahaya meyvesinin dış kabuğu muz kabuğuna benzer. Bıçak yardımı ile kolayca soyabilirsiniz. Soyduktan sonra yumuşak iç kısım isteğe göre küp küp yada dilimlenerek yenilebilir.

SARAY’IN ÇOK KONUŞULAN O MENÜSÜ

Ejder Meyveli Smoothie (Chia tohumu eşliğinde), Efuli (Liçi meyvesi eşliğinde), Aloevera (Starex meyvesi eşliğinde), Orman Meyveli Special, Bahçe Naneli Limonata, Taze Sıkılmış Portakal, Taze Sıkılmış Greyfurt, Taze Sıkılmış Havuç, Taze Sıkılmış Elma, Pataşur içerisinde Çerkez Tavuğu, Zencefilli Somonlu Suşi, Tartalet içerisinde Antakya usulü Humus, Susamlı Levrek Simidi, Aydın usulü kuzu çöp şiş.