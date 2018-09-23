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Ekinoks görüntüleri görenleri büyüledi

Bursa'nın İznik ilçesi, sonbahar ekinoksu dolayısıyla Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen fotoğraf tutkunlarını ağırladı.

android-time 22:30 23 Eylül 2018
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Ekinoks görüntüleri görenleri büyüledi
Bursa'nın İznik ilçesi, sonbahar ekinoksu dolayısıyla Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen fotoğraf tutkunlarını ağırladı.

İznik Fotoğraf Derneği’nin “Günbatımı Şenliği” kapsımında ilçeye gelen fotoğraf tutkunları, güneşin batışını izlemek üzere İznik Gölü aile plajına akın etti.

Fotoğraf tutkunları bir birinden harika kareler yakaladı. AA

Fotoğraf tutkunları bir birinden harika kareler yakaladı. AA

Fotoğrafçılar, Türkiye’nin 5’inci büyük gölü olan İznik Gölü’nde güneşin suya kavuştuğu anı yakalayabilmek için birbirleriyle yarıştı. Yerel sanatçıların da gitarlarıyla şarkılar söylediği etkinlikte yüzlerce fotoğraf tutkunu en iyi fotoğrafı çekebilmek için çaba sarf etti.

Balıkçı takası ve balıkçının köpeği yoğun ilgli gördü. AA

Balıkçı takası ve balıkçının köpeği yoğun ilgli gördü. AA

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, burada yaptığı konuşmada, güneşin, sonbahar ekinoksunda İznik Gölü üzerinde görsel şölen sunduğunu söyledi. “Günbatımı Şenliği”ne katılanlara teşekkür eden Sargın, “Bu doğa olayını tüm fotoğrafçı arkadaşlarla  sayın kaymakamımız ve genel sekreterimiz ile izliyoruz. Organizasyona katkıları olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Fotoğraf severler gün batımına kadar çekim yaptı. AA

Fotoğraf severler gün batımına kadar çekim yaptı. AA

İznik Fotoğraf Derneği Başkanı Metin Emre de etkinliğin her yıl düzenlendiğini anlatarak, “Etkinlik için İznik’e gelenler buradaki güzel görüntüyü izliyor. Bitinya’dan başlayıp Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı döneminde de insanlar İznik Gölü’nde gün batımını izledi. Bizden sonrakiler de izleyecek. Senede iki kere gerçekleşen bu doğa olayını, ekinoksu izlemek için herkesi buraya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

AA

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın katılımcılara teşekkür etti. AA

AA

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Son güncelleme: android-time 22:3323.09.2018
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