Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre atama bekleyen adaylar EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak merak ediyor. EKPSS branş sıralamasının ÖSYM tarafından yayımlamasıyla birlikte, EKPSS tercihleri ve engelli memur atamasına yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki ÖSYM EKPSS tercihleri için tarih verdi mi?

2018 EKPSS tercihi yapacak olan adaylar, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı gibi kurumların kadrolarını araştırıyor. Fakat ÖSYM EKPSS tercihleri için henüz bir açıklama yapmadı. 2018/2 EKPSS tercihlerini ne zaman yapılacağı belli değil.

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2018 yılında gerçekleştirilecek engelli memur alımları ile yapılacak EKPSS ve kura başvurularına ilişkin takvim geçtiğimiz ocak ayında belli olmuştu. Bu kapsamda engelli memur adayları 2018’in 1. dönemi için 8-16 Mart tarihleri tercih yapmış ve bu tercihlerin sonucu 4 Nisan 2018 tarihinde açıklanmıştı.

Bu yıl gerçekleştirilecek ikinci engelli memur alımları ile detayları merak eden vatandaşlar, konuya dair tatmin edici bilgi almak istiyor. Devlet Personel Başkanlığı 24 Ocak’ta yayımladığı EKPSS yerleştirme takviminde 2018/2 ile ilgili bir tarih açıklamamıştı. 2018/2 EKPSS yerleştirme takvimi henüz yayınlanmadı. Söz konusu yerleştirme işlemleri için bir açıklama olması halinde haberimizden okuyabilirsiniz.