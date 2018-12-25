Ekrem İmamoğlu farklı inanç mensupları ile bir araya geldi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan farklı inanç grupları temsilcileriyle bir araya geldi. Patrik 1.Bartholoemeos'unu ziyaretinde gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İmamoğlu AKP'li Mehmet Muş'un İmamoğlu'na yönelik, "Beton Ekrem" sözleri yanıt verdi. İmamoglu "Benim insan sıfatım var biliyorsunuz. Nasıl yaratıldığımı yaratan biliyor zaten. Ama onu ne sıfatla tanımladığını bilmiyorum, cahilliğine veriyorum" dedi.

İlk olarak Fener Rum Patriği 1.Bartholoemeos’u ziyaret eden İmamoğlu, burada bulunanların noel bayramlarını tebrik etti.

Çıkışta basın mensuplarına konuşan İmamoğlu “Çok değerli bir kentte yaşıyoruz. O kadar değerli ki aynı zamanda bir inanç merkezi İstanbul. Geçen günlerde Fatih Sultan Mehmet türbesinde, Fatih Camii’nde ziyaret ettik ve dua ettik. Sonra Karacaahmet Şahkulu gibi manevi yerleri ziyaret ettik ve etmeye devam edeceğiz. Bu sabah da Eyüp Sultan’daydık. Şimdi de Rum Patrikhanesi’ndeyiz ve burada noel bayramına eşlik ettik. Böyle bir inanç merkezine sahip olmak ve bunun kıymetini bilmek, İstanbul’un aslında ne kadar dünya merkezi olduğunu hissedebilmek lazım. Bu anlamda İstanbulluların çok değerli bir kentte yaşadığını anlatmak lazım. Çok mutluyuz. İstanbul’da yaşayan herkesin her anını yaşamayı ve hissetmeyi çok istiyorum. Umuyorum bundan sonra böyle bir İstanbul’da olacağız hep birlikte” ifadelerini kullandı.

AKP’li Mehmet Muş’un kendisine yönelik, “Beton Ekrem” sözlerine de yanıt veren İmamoğlu “Benim insan sıfatım var biliyorsunuz. Nasıl yaratıldığımı yaratan biliyor zaten. Ama onu ne sıfatla tanımladığını bilmiyorum, cahilliğine veriyorum” dedi. Ziyarette Patrik Bartholomeos da adaylığından dolayı İmamoğlu’nu tebrik etti.

” İYİ Kİ VARIZ VE İYİ Kİ HEP BİRLİKTEYİZ”

İmamoğlu, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’nden sonra Beyoğlu'nda bulunan Süryani Katolik Patrikliği'ni ziyaret etti. İmamoğlu'nu burada Onursal Patrik Vekili Yusuf Sağ ve Korepiskos Monssenyör Orhan Çanlı karşıladı. Buradakilerin Noel bayramını kutlayan İmamoğlu bir süre Sağ ve Çanlı ile sohbet etti. Ardından toplu fotoğraf çektiren Ekrem İmamoğlu, buradan da Süryani Ortodoks Kadim Meryem Ana Kilisesi'ne geçti. CHP heyetini metropolit ve patrik vekili Yusuf Çetin karşıladı. Sohbet sırasında CHP'li adaya çalışmaların nasıl geçtiğini soran Çetin'e, İmamoğlu, “Çalışmalar oldukça yoğun geçiyor. İstanbul tabi çok önemli bir şehir. Bir dünya şehri İstanbul. Biz de tüm zenginliğini yaşıyoruz. Bu zenginliği tüm İstanbullular olarak yaşıyoruz. İyi ki varız ve iyi ki hep birlikteyiz” cevabını verdi.

İmamoğlu'nun bir sonraki durağı ise yine Beyoğlu'nda bulunan Türkiye Ermeni Katolik Patriği oldu. Ziyarete CHP'nin Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç da eşlik etti. Saat 15.30 sıralarında Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Başepiskopos Levon Zekiyan ile görüşen İmamoğlu, güncel konular hakkında bir süre sohbet etti. Ziyaret karşılıklı temennilerin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.