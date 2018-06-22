Ekşiciler sordu, ‘Temel Dede’ yanıtladı

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Ekşi Sözlük yazarlarının sorularını yanıtladı. Sözlük yazarlarının ‘Temel Dede’ diye seslendiği Karamollaoğlu, bugüne kadar hiç dile getirilmemiş bir vaadde bulundu ve İş yasası gereği haftada maksimum 45 saat olan çalışma süresini, 40 saate düşüreceklerini açıkladı.

Karamollaoğlu, “45 saat, Avrupa’da epey aşağıya çekildi ancak bunun günlük 8 saat çalışma noktasına getirilmesi doğru olur kanaatindeyim. Zamanı geldiğinde bu konu mutlaka ele alınacak” dedi. Halen, Kanada, Çin, Çek Cumhuriyeti, Japonya, Meksika ve ABD'de haftalık çalışma süresi 40, Fransa'da 35, Almanya'da ise 38 saat olarak uygulanıyor.

BEDELSİZ ASKERLİK

Karamollaoğlu bedelli askerlik ile ilgili soruya ise, “Bedelli askerlik, bedelsiz olacak. Bunu biz yapacağız. Herkes 1 ya da 1 buçuk ay askerlik yapacak. Huzur içinde, endişe duymadan, hayatını bir bedel olarak ortaya koymadan. Hiçbir gencimizden askerlik için para almayacağız” yanıtını verdi.

ERDOĞAN LAFTA KALDI

Karamollaoğlu ‘AKP ile koalisyon yapar mısınız' sorusuna da, “Biz Ak Parti ismine, kendisine değil, politikalarına karşıyız. Bu politikalarını değiştirirse neden bir araya gelmeyelim? Ama bu saatten sonra değiştirmeleri mümkün görünmüyor” yanıtı verdi. Saadet Lideri, “Bir defa Ak Parti’nin iktidarı kaybetmesinin ülke için endişe vereceği kanaatinde değilim. Özellikle inançlı kesim sanki başörtüsü yasağı gelecekmiş, imam hatipler kapanacakmış hissiyatındalar. Bu kesinlikle doğru değil” diye konuştu.

Erdoğan için ise “Erdoğan milli görüşçü değil. Olmadığını kendisi ifade etti. Milli görüş gömleğini çıkardım dedi. Erdoğan milli görüş prensiplerini terk etti; ahlak ve maneviyat, sanayileşme ve kalkınma. şahsiyetli dış politika ve İslam birliği. Erdoğan, bu üçüne de uymuyor. Kapitalist bir modeli benimsedi. AB ve Amerika'yı müttefik kabul etti. Ahlaki ve manevi değerleri ise sadece lafta kaldı” dedi.