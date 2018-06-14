Elazığ bayram namazı saat kaçta? Elazığ ve il il bayram namazı vakitleri (Ramazan Bayramı 2018)

Ramazan bayramı namazı Elazığ'da saat kaçta kılınacak? Bayramın en önemli ibadetlerinden biri olan Bayram namazı için ezan Elazığ'da kaçta okunacak? Diyanet İşleri Başkanlığı Elazığ bayram namaz vaktini açıkladı. İşte, Elazığ bayram namazı saati ve il il bayram namazı vakti...

“Elazığ’da bayramı namazı kaçta kılınacak?” sorusunun cevabını merak edenler için Elazığ’da Bayramı namaz saati diyanet tarafından resmen açıklandı. Ramazan ayının sona ermesine kısa bir süre kala İslam alemini Ramazan Bayramı heyecanı sardı. Her yıl olduğu gibi bu senede Ramazan Bayramı coşku ile kutlanacak. Bayramı ibadet ederek karşılamak isteyenler, il il bayram namazı saatlerini araştırıyor. İşte, Elazığ bayram namazı saati ve il il bayram namazı vakitleri…

ELAZIĞ BAYRAM NAMAZI SAATİ

Elazığ’da bayram namazı, Diyanet'in belirlediği saat olan 05:42'de kılınacak. İl il diğer bayram namazı saatlerini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

İL İL RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ

ELAZIĞ’IN TARİHİ CAMİLERİ

Ulu Camii: Harput’ta Artuklu Hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından H.551 (M.1156-1157) yılında yaptırılan camii, Anadolu’daki en eski ve en önemli yapılardan birisidir. Cami; dikdörtgen planlı, dışa kapalı görünümlü olup, minaresinin eğri durumda oluşu ve tuğlalarının süsleme öğesi olarak kullanılması bakımından ilgi çekicidir. Harim son cemaat ve avlu olmak üzere üç bölümden yapılmıştır. Caminin iç duvarları kemerlerle birbirine bağlanmıştır. Cami halen ibadete açıktır.

Sarahatun (Sarayhatun) Camii: Akkoyunlu devrine ait cami, Akkoyunlu Hükümdarı Bahadır Han’ın (Uzun Hasan) Annesi Sara Hatun tarafından 1465 yılında mescid olarak yaptırılmıştır. 1585 yılında tamir edilmiş, 1843 yılında da yapılan onarımla da bugünkü halini almıştır. Cami, kare planlı olup orta kısmının üzeri dört kalın sütuna dayanan kubbe ile kenarları ise tonozla örtülüdür. Mihrap sade bir iniş halindedir. Minberi, taş işçiliğinin güzel örneklerindendir. Minaresi iki renk kesme taştan yapılmıştır.

Kurşunlu Camii: Harput’ta Osmanlı devri camilerinin en güzel örneklerinden biridir. 1738 – 1739 yıllarında yapılmıştır. Cami, kare yapılı, üzeri büyük bir kubbe ile örtülü ve kubbeye giriş trompludur. Kubbe kasnağında dört penceresi olup, mihrabı sade bir niş biçimindedir. Son cemaat mahalli üç kubbelidir. Kubbelerin üzeri kurşunla kaplıdır. Harim kapısı yonca şeklinde olup, minaresi kesme taştan yapılmıştır.

Alacalı Camii: Harput’ta Kitapçıgil parkının girişinde bulunan camide çeşitli yapı devirlerinin izleri görülmektedir. Küçük ebatta ve dikdörtgen planlıdır. Artukoğulları döneminde yapılmasına karşılık, XIX. Yüzyılda büyük bir onarım görmüştür. Tavandaki ahşap işçiliği, bu devirin onarımına aittir. Cami kapısı batıda yer almakta olup, bir yonca yaprağı şeklindedir. Kapı üzerinde merdiven ve minare bulunmaktadır. Minare, şerefeye kadar sıra ile siyah-beyaz taşla, şerefe ise dama şeklinde, siyah-beyaz kesme taşla örülüdür.

Ağa Camii: Harput’a girişte ana yolun solunda yer alan cami’nin kubbesi restore edilmiş olup, zarif minaresi ayaktadır. Minare kare kaideli ve sekizgen gövdelidir. Harput Müzesindeki kitabesine göre 967 H. (1559 M.) yılında Pervane Ağa tarafından inşa edilmiştir. Cami aslına uygun olarak restore edilerek ibadete açılmıştır.

Arap Baba Mescidi ve Türbesi: Selçuklu hükümdarlarından IV. Kılıçarslan’ın oğlu, III.Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında H. 678 yılında inşa edilmiştir. Minaresi dıştan türbe ile mescidin tam orta kısmına gelen bölümde yapılmıştır. Kapısı mescidin içindedir. Kaidesi alttan beş sıra taş üstünde alçı ve sıva izi görülen ve hemen hiçbir Selçuklu Mescidinde bulunmayan, emsalsiz sırça bordürlüdür. Mescit kare planlıdır. Selçuk üçgenleri ile kubbeye geçilir. Kubbe içinin kornişlerinin çinili olduğu bilinmektedir. Korniş ve çinilerle düzenlenen mihrabın üst kısmı, beş dişlidir. Büyük kemeri vardır. Arabesk plament ve su yolludur.

Türbenin alt kısmında ise yüzyıllara rağmen bozulmamış naaşı ile Arap Baba türbesi mevcuttur. Halk arasında Arap Baba diye anılır. Arap Baba ile ilgili çeşitli rivayetler anlatılmaktadır.