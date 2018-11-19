Elektrik kesintileri mağduriyetlerine tazminat yolu

Eskişehir'de sıklıkla meydana gelen ve mağduriyetler yaratan elektrik kesintilerine ilişkin CHP’li Utku Çakırözer’in Meclis’te verdiği soru önergesine yanıt Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi. Yanıtta; "Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğince başvuru yapan tüm yurttaşların mağduriyetlerinin giderileceği" hatırlatıldı. Yani elektrik kesintilerine yönelik maddi tazminat talep edilebileceği vurgulandı.

Eskişehir merkez ve ilçelerde sık sık meydana gelen elektrik kesintileri pek çok mağduriyet yaratmıştı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer elektrik kesintilerini ve kesintilerin yarattığı mağduriyetleri Meclis gündemine taşıyarak, kesintileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e sordu ve mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin çağrıda bulundu.

BAKAN DÖNMEZ'DEN MAĞDURİYETLERE TAZMİNAT YOLU

Çakırözer'in önergesine Bakan Dönmez'den yanıt geldi. Bakanlık elektrik kesintilerinden kaynaklı yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için vatandaşlara tazminat yolunu gösterdi. Bakanlıktan gelen yanıtta, “Maddi zararlara ilişkin tazmin yükümlülükleri ‘Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği'nin 26. Maddesinde düzenlenmiş olup, başvuru yapan tüm müşterilere yasal mevzuat çerçevesinde işlem yapılmaktadır. Maddeye göre 10 gün içerisinde zarara uğrayan kişi başvuru yaparsa inceleme ve değerlendirme neticesinde haklı bulunursa dağıtım şirketi tamir etme ya da ettirmeyle yükümlü. Dağıtım şirketi bunu 10 iş günü içerisinde yapmak zorunda. Hasar gören teçhizat tamir edilemezse dağıtım şirketi bunu maddi olarak tazmin etmek zorunda. Eğer vatandaşın talebi karşılanmazsa ilgili kurum kurula şikayet edilebilir” denildi.

ŞİRKETİN GEREKÇESİ: KÖTÜ HAVA

Bakan Fatih Dönmez soru önergesine verdiği yanıtta konunun elektrik dağıtım şirketine iletildiğini belirterek, ‘Kesintilerin aşırı rüzgar ve kötü hava koşullarından kaynaklandığı' yanıtının geldiğini aktardı. Bu yanıta da itiraz eden Çakırözer, “Muhtarların aktardığı bilgilere göre iyi havada da kötü havada da kesinti oluyor. Sürekli kesinti var. Dağıtım şirketinin mutlaka gerekli alt yaptırımını vakit geçirmeksizin yapması gerekiyor” dedi.