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Elektrik tellerinden çıkan yangın 5 ev ve ahırı kül etti

Erzurum’un Kırmızıtaş köyünde elektrik tellerinden çıkan yangın sonucunda 5 ev ve ahır kül olurken, 20 hayvan telef oldu.

android-time 00:07 19 Ağustos 2018
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Erzurum’un Kırmızıtaş köyünde elektrik tellerinden çıkan yangın sonucunda 5 ev ve ahır kül olurken, 20 hayvan telef oldu.

Olay, Erzurum'a 20 kilometre mesafedeki Kırmızıtaş köyünde Saffet Erkaya'ya ait ahırda meydana geldi. Elektrik tellerinden çıktığı tahmin edilen yangın bütün ahırı sardı.

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5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Köyde yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine geldi.

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Yaklaşık 5 saatlik bir çalışmanın ardından söndürülen yangında 5 ev ve ahır kül olurken, 20 hayvan telef oldu.

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Yoğun dumandan etkilenen itfaiye ekiplerine ise köylüler tarafından ayran verildi.

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Yangının ardından olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, yangında evi ve hayvanları telef olan vatandaşlara moral verdi. İHA

Son güncelleme: android-time 00:4719.08.2018
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