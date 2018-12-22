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Elini pres makinesine kaptıran işçinin feryadına son anda yetiştiler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, fabrikada elini pres makinesine kaptıran işçi Servet Aksoy'un (39), 2 parmağı koptu, 2 parmağı da büyük oranda zedelendi.

android-time 18:03
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Elini pres makinesine kaptıran işçinin feryadına son anda yetiştiler
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, fabrikada elini pres makinesine kaptıran işçi Servet Aksoy'un (39), 2 parmağı koptu, 2 parmağı da büyük oranda zedelendi.

İskenderun ilçesinde bir filtre fabrikasında çalışan Servet Aksoy, elini pres makinesine kaptırdı. Aksoy´un yardımına önce arkadaşları koştu. Aksoy´un parmaklarının sıkıştığı bölüm, pres makinesinden çıkarıldı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Aksoy’un parmaklarının arasında kaldığı makine parçası, önce itfaiye ekipleri tarafından spiralle kesildi. Ardından bükülerek, çıkarıldı. Ancak, Aksoy´un işaret ve orta parmağının koptuğu, yüzük ve serçe parmağının büyük oranda zedelendiği görüldü. İşçi, tedavi altına alındı. DHA

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Son güncelleme: android-time 18:0422.12.2018
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