Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Zamlı emekli maaşları belli oldu mu?

Emekli zammı son dönemde milyonlarca vatandaş tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Emekli ve memur maaş zammı enflasyonun artması ile değişecek. Emeklilerin gözü maaşlarına gelecek olan zam oranlarında. Peki, emekli maaş zam oranı 2019'da ne kadar olacak?

Emekliler geçim dertlerinin bir nebze azalması için 2019’da emekli maaşlarına ne kadar zam geleceğini merak ediyor. 2019 yılına kısa bir süre, yüksek seviyelerden seyreden enflasyon rakamlarında düşün yaşanmazsa yaşanmazsa yılbaşında memur ve memur emeklileri Ocak-Temmuz için yüzde 4’lük zamma ek olarak yüzde 12.5 enflasyon farkı alması gündeme gelecek. İşte emekli maaşlarına dair detaylar…

EMEKLİ VE MEMURA NE KADAR ZAM GELECEK?

Emekli ve memura yapılacak zammın belirlenmesi için Aralık ayı enflasyonun açıklanması bekleniyor. Buna göre 3 Ocak'ta beklenen sorunun cevabı da gelmiş olacak.

Kasım ve Aralık ayı enflasyonuna göre zam oranları artacak ya da azalacak. 2019 Yılı Programı'ndaki enflasyon tahminine göre, Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 11.15 olacak.

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EMEKLİ MAAŞINDAN YAPILAN KESİNTİLER

– İlaç katılım payı:

Emeklilerin aylıklarından ayakta tedavide uygulanan ilaçlar için %10 katılım payı alınır. Ayrıca her bir reçete için;

– 3 kutuya kadar(üç kutu dâhil) temin edilen ilaçlar için…3 (üç) TL,

– 3 kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için……….…1 (bir) TL,

olmak üzere katılım payı alınır. İlaç katılım payları genelde ilaçların alındığı tarihi takip eden ödeme dönemindeki aylıklardan kesilir. Bazen birkaç ay sonra da kesilebilir.

– Tıbbi malzeme katılım payı:

Vücut dışı protez ve ortezlerden, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için % 10 oranında katılım payı alınır ve bu tutarlar aylık ya da gelirlerden kesilir.

– Muayene katılım payı:

Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacaktır. Diğer sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları aşağıda belirtilmiştir.

– İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında…5 TL

– Özel sağlık hizmeti sunucularında …….12 TL

Yukarıda belirtilen tutarlar da emeklilerin aylıklarından kesilir.

– İcra takibiyle haciz:

İcra takibiyle emekli aylıklarına konulan haciz (İstisnai durumlar hariç aylığın 1/4’ü oranında kesinti yapılır).

– Yersiz ödemeler:

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir ve aylık alanlara bazen hak etmediği aylıklar ödenmektedir. Bunlar tespit edildikten sonra emeklinin gelir ya da aylığından her ay %25'ini geçmemek koşulu ile tahsil edilebilmektedir.