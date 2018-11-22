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Emekli özel harekat polisi aracında ölü bulundu

İstanbul Beykoz'da emekli özel harekat polisi aracında ölü bulundu. Polis ekipleri göğsünden tek kurşunla vurulmuş olarak bulunan 49 yaşındaki Zeki Ay'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

android-time 12:41
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Emekli özel harekat polisi aracında ölü bulundu
İstanbul Beykoz'da emekli özel harekat polisi aracında ölü bulundu. Polis ekipleri göğsünden tek kurşunla vurulmuş olarak bulunan 49 yaşındaki Zeki Ay'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Olay sabah saat 08.30 sıralarında Riva yolu ormanlık alan girişinde meydana geldi. İddialara göre 33 RZ 970 plakalı aracın şoför koltuğunda hareketsiz bir kişinin olduğunu gören belediye temizlik ekipleri, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık  ekipleri göğsünden vurulmuş kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri aracın çevresine güvenlik şeridi çekerek olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Olay yeri ekipleri ve savcı araç ve çevresinde geniş çaplı çalışma yaptı

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Polis ekiplerince yapılan araştırmada, hayatını kaybeden kişinin emekli özel harekat polisi 49 yaşındaki Zeki Ay olduğu belirlendi. Haberi alarak olay erine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. 4 çocuk babası Ay’ın cenazesi çalışmalarından ardından Paşabahçe Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Olayın intihar olabileceği ihtimalini de göz önünde bulunduran polisin çalışması sürüyor.

(DHA)

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Son güncelleme: android-time 12:4222.11.2018
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