Emekli ve memur maaşı zam oranı 2019 belli oldu mu? Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşı zam oranı milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Emekli ve memur maaş zammı enflasyonun artması ile değişecek. Peki, emekli 2019 yılı ne kadar zam alacak? Memur maaş zammı belli oldu mu? İşte, Memur ve emekli maaş zammı hakkında detaylar...

Memur maaş zammı ve emekli zammı son dönemde milyonlarca vatandaş tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 2019 yılına kısa bir süre, yüksek seviyelerden seyreden enflasyon rakamlarında düşün yaşanmazsa yaşanmazsa yılbaşında memur ve memur emeklileri Ocak-Temmuz için yüzde 4'lük zamma ek olarak yüzde 12.5 enflasyon farkı alması gündeme gelecek. Ayrıca, Ocak işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin zammı ise yüzde 16 olacak. En düşük memur maaşı 3.309 TL'ye çıkacak. İşte emekli maaş zammı detayları…

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2018

En düşük işçi emeklisi maaşı (2000 sonrası) – 939 TL

En düşük işçi emeklisi (2000 öncesi) – 1.569 TL

En düşük esnaf (Bağ-Kur) emeklisi maaşı – 1.444 TL

En düşük (Bağ-Kur) tarım emeklisi maaşı – 989 TL

En düşük memur emekli maaşı – 1.978 TL

EMEKLİ MEMUR ZAMMI NE KADAR?

Emekli ve memura yapılacak zammın belirlenmesi için Aralık ayı enflasyonun açıklanması bekleniyor. Buna göre 3 Ocak'ta beklenen sorunun cevabı da gelmiş olacak.

Kasım ve Aralık ayı enflasyonuna göre zam oranları artacak ya da azalacak. 2019 Yılı Programı'ndaki enflasyon tahminine göre, Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 11.15 olacak.

İŞÇİ EMEKLİSİNİN YILLIK KAYBI 332 LİRA

Sözcü Gazetesi'nden Erdoğan Süzer'in haberine göre; TÜFE'deki bu ani düşüş nedeniyle milyonlarca işçi, esnaf ve çiftçi emeklisinin 5 aylık zammı yüzde 12.24'ten yüzde 10.6'ya geriledi.

1.64 puanlık azalış nedeniyle en düşük işçi emeklisinin alacağı aylık zam 27 lira 65 kuruş azaldı. İşçi emeklisinin yıllık kaybı 332 liraya ulaştı.

En düşük esnaf emeklisinin aylık kaybı 20.48 lira, yıllık kaybı 245 lira oldu. En düşük çiftçi emeklisinin aylık zararı 19 lira 31 kuruş, yıllık kaybı 223 lira oldu.

MEMURUN YILLIK KAYBI 559 LİRA

En düşük memur ekim ayında yüzde 8.24 oranında enflasyon farkı alacakken kasım ayında enflasyon eksiye geçince enflasyon farkı yüzde 6.6'ya geriledi. Bu memurun enflasyon farkındaki azalış nedeniyle uğradığı aylık kayıp 46.5 lira, yıllık kayıp ise 559 lira.