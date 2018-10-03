Emeklilikte yaşa takılanlar için ikinci hamle

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümü için Meclis komisyonunu toplantıya çağırdıklarını hatırlatarak, “AKP’li başkan komisyonu toplamazsa, ikinci adımımız var. Komisyon, 3’te bir üyenin çağrısıyla olağanüstü toplanabiliyor. 9 üyeye ihtiyaç var. 6’sı bizde var. 3 üyeyi kim tamamlarsa komisyon toplantıya çağrılır. Bu işin kaçışı yok. Sözler tutularsa, yaşa takılanlar emekli olur. Biz sözümüzün arkasındayız” dedi

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, CHP grubunun emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümü için uğraş verdiğini, diğer partilerin de bu konuda duyarlı olmasını istedi. ‘'Eğer Meclis'teki siyasi partiler güçleri oranında katkı sağlarlarsa belli konuları çözmek için iktidar olmaya gerek yok'' diyen Özel şunları söyledi:

‘'Birinci parti karşı da çıksa, diğer partilerin mutabık olduğu konuları gündeme getirmek gerekiyor. Muhalefetin sayısı iktidardan fazla. Emeklilikte yaşa takılanlar için de AKP dışındaki 4 siyasi parti, kanun teklifi verdi, sözlerinin arkasında duracaklarını da söylediler.

. Emeklilikte yaşa takılanların sorunu çözüm bekliyor. Komisyonu çağırın, çalıştırın ve bu soruna çare üretin. Diğer muhalefet partileri de sözlerini tutarlarsa bu teklif komisyondan da, Genel Kurul'dan da geçer, yasalaşır. Bu konuyu tüm yönleriyle değerlendirmek, verdiğimiz sözü tutmak istiyoruz. Partiler üstü bir siyaset anlayışında hemen birleşmemiz gerekiyor''