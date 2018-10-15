Son dakika: Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yasa teklifi verildi!

Emeklilikte yaşa takılanlar bu konuyla ilgili son dakika gelişmelerini takip ediyor. AKP'nin 24 Haziran seçimlerinde TBMM'deki yasa çıkarma çoğunluğunu kaybetmesinin ardından, Meclis'te bir ilk yaşanması söz konusu; Seçimlere AKP ile ittifak içinde giren MHP, ortağının sıcak bakmamasına rağmen TBMM'ye "Emeklilikte yaşa takılanlarla" ilgili yasa teklifini verdi. Emeklilikte Yaşa Takılanların sorunlarının çözümü için, Meclis'te AKP dışındaki tüm partiler destek veriyorlar.

TBMM’de halen görev yapan 596 milletvekilinden 290’ı AKP’den. Dolayısıyla, diğer partilerin sandalye sayısı, yasa teklifini geçirmeye yetiyor. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem’in, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin talimatıyla verdiği Emeklilikte Yaşa takılanların durumuyla ilgili yasa teklifiyle birlikte, CHP’li Gürsel Tekin’in ve HDP’lilerin verdikleri aynı konudaki toplam 5 yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmiş durumda. Komisyon çalışmalarının ardından teklifin Genel Kurul’da önümüzdeki günlerde oylanması bekleniyor.

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