Son dakika: Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yasa teklifi verildi!

TBMM’de halen görev yapan 596 milletvekilinden 290’ı AKP’den. Dolayısıyla, diğer partilerin sandalye sayısı, yasa teklifini geçirmeye yetiyor. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem’in, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin talimatıyla verdiği Emeklilikte Yaşa takılanların durumuyla ilgili yasa teklifiyle birlikte, CHP’li Gürsel Tekin’in ve HDP’lilerin verdikleri aynı konudaki toplam 5 yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmiş durumda. Komisyon çalışmalarının ardından teklifin Genel Kurul’da önümüzdeki günlerde oylanması bekleniyor.
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