Son dakika: Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni haberler

Emeklilikte yaşa takılanlar için son dakika gelişmeleri yaşanıyor. MHP, İYİ Parti ve CHP’li Gürsel Tekin’in ardından, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de, emeklilikte yaşa takılanlar için kanun teklifi hazırladı. Gürer, 1999 yılında çıkarılan yasa sonucu 3 milyon kişinin mağduriyet yaşadığını da bildirdi.

Gürer, ‘'1999'daki yasa öncesi kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin gün ile yaş şartına bakılmaksızın emekli olabiliyordu. Şimdi ise kadınlar 58, erkekler de kademeli olarak 60 yaşına kadar çalışmak zorunda. AKP bu sorunu çözmüyor. Biz muhalefet partileri olarak birleşip yasayı değiştirebiliriz. MHP de bu konuda verdiği yasa teklifine sahip çıkmalı'' dedi.

Yasanın 1999 yılında çıkmasına rağmen, bu tarihten önce sigorta başlangıcı olanları da kapsadığı için binlerce emekli adayının da mağdur edildiğini ifade eden Gürer şunları söyledi:

PRİM GÜN SAYISI YETERLİ

‘'İktidar ne yazık ki mağdurların sesine kulak vermedi. Meclis aritmetiğine göre iktidar partisinin 290 sandalyesi varken, muhalefet partilerinin sandalye sayısı 310'dur. Bu rakam, Mecliste kanun çıkarabilecek sayıdadır. Diğer siyasi partiler de verdikleri yasa tekliflerine sahip çıkar, HDP de desteklerse, bu kanun AKP'ye rağmen çıkar. Emeklilikle yaşa takılanların sorunu da çözülür''

CHP'li Ömer Fethi Gürer'in kanun teklifi uyarınca, emeklilik için gereken prim gün sayısını tamamlayanların, yaşlarına bakılmaksızın emekli olabilmeleri ve bunlara emekli aylığı bağlanması öngörülüyor.