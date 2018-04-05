Emekliller için Meclis araştırması

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker emeklilerin sorunlarının araştırılması ve çözümü için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Yaklaşık 12 milyon emekli vatandaşın bulunduğunu belirten Göker, TBMM'ye verdiği önergede “Emekli vatandaşlarımız iş hayatları sona erdikten sonra insan onuruna yakışacak bir gelir düzeyinden çok uzakta yaşam sürmekte ve onlarca sorunla boğuşmaktadır” dedi.

Açlık sınırının altında maaş alan milyonlarca emekli olduğunu savunan Göker, “Sağlık hizmetine en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde olan emeklilerimiz muayene olduklarında ve ilaç aldıklarında katkı payı ödemektedir” açıklaması da yaptı. Emeklilerin aylıklarında iyileşme sağlanarak günün ekonomik şartlarına uyarlanması, eski emeklilerin aralarındaki farklılıkların giderilerek adil bir sistemin kurulmasını istedi.

Göker,“Gerçek anlamda bir intibak yapabilmek için tüm emeklilerin prim ödeme gün sayılarına ve kıdem yıllarına dayanan bir gösterge tablosuna bağlı olarak, emekli maaşı alacakları ve hiç kimsenin hak kaybına uğramayacağı bir sistem yaratılmalıdır” diyerek emeklilerin insanca bir yaşam düzeyine kavuşturulması amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi.