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Emin Çölaşan’a destek: ‘Başına bir şey gelirse sorumlusu…’

Gazetemiz yazarı Emin Çölaşan’a yönelik ölüm tehdidine büyük tepki geldi. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Çölaşan’ın başına bir şey gelmesi halinde sorumlunun Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olacağını belirterek, “Hükümeti uyarıyoruz. Bu suça göz yummayın ve ortak olmayın” dedi.

Sözcü Ankara
android-time 14:05 11 Nisan 2018
Haberler Gündem
Emin Çölaşan’a destek: ‘Başına bir şey gelirse sorumlusu…’
Gazetemiz yazarı Emin Çölaşan’a yönelik ölüm tehdidine büyük tepki geldi. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Çölaşan’ın başına bir şey gelmesi halinde sorumlunun Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olacağını belirterek, “Hükümeti uyarıyoruz. Bu suça göz yummayın ve ortak olmayın” dedi.

Yarkadaş, yazarımız Emin Çölaşan'ın tehdit edilmesini Meclis gündemine taşıdı. Konuyla ilgili Başbakan Binali Yıldırım'ın cevaplandırması istemiyle TBMM’ye soru önergesi de veren Yarkadaş, şu açıklamayı yaptı:

”İktidarın yaydığı nefretin sonuçları kendisini gösteriyor… Gazetecilere yönelik tehditler sürüyor. Sözcü Yazarı Emin Çölaşan da aleni bir biçimde ölümle tehdit edildi. Savcı ve polis, adı, adresi ve kimliği belli olan tehditçi kadını görmezden geliyor. Çölaşan’ın başına bir şey gelmesi halinde, Başbakan ve İçişleri Bakanı da bundan sorumlu olacaktır. Çölaşan’a yönelik tehdidin derhal engellenmesini istiyor ve hükümeti uyarıyoruz. Bu suça göz yummayın ve ortak olmayın. Cevap bekliyoruz. Emin Çölaşan yalnız değildir”

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Son güncelleme: android-time 14:0611.04.2018
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