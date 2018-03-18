Emir Subayı Sami Yanardağ Atatürk ile Çanakkale’de yaşadıklarını anlatıyor

Atatürk ne yaptı diyenlere işte Atatürk’ün İcraatları: İlk bölümü 1975 yılında TRT’de yayınlanan ve Nazmi Kal’ın sunduğu ‘Atatürk’ten anılar’ programında Emir Subayı Sami Yanardağ, Atatürk’le Çanakkale’de yaşadıklarını anlatıyor.

Sami Yanardağ, 10 Ağustos 1915’te Çanakkale savaşının en yoğun yaşandığı Conkbayırında,bir top mermisinin patlaması sonucu Mustafa Kemal ATATÜRK’ün saatine bir şarapnel parçası isabet ettiği olayın en yakın tanıklarından biridir. Bu olayın diğer tanıkları ise Atatürk’ün yaveri Cevat Abbas, Teğmen Zeki Doğan’dı. Sami Yanardağ yıllar sonra TRT’de olayı şöyle anlatıyor:

‘Conkbayırı Muharebesi başlarken Atatürk ve yanında kurmayı İzzettin Bey ve yaveri Cevat Abbas Bey, iki de emir subayı olarak ben ve Zeki doğan vardı. Önümüzdeki siperde benle , Zeki Doğan duruyorduk. Bir mermi geldi bizi toprağın altına gömdü. Toprağın altından çıktık ben Mustafa Kemal Bey’in yanına gittim. ‘Efendim bir emriniz var mı?’ dedim. Çıkardı saatini gösterdi, saat ezilmiş. Bir mermi gelmiş saatine isabet etmiş. Eğer saati olmasaydı, kalbinden içeri girerdi mermi. Ben dedim ki ‘efendim benim saati takdim edeyim’, ‘hem de fosforludur gecede görülür’ dedim. Aldı bileğimi eline baktı, peki dedi ‘Şimdi sen bir keşif vazifesi alsan ne yaparsın?’. Birden bire şaşrdım böyle bir sual soracağı hatırıma gelmemişti. ‘Efendim arkadaşlarımın saati ile idare ederim’, ‘olmaz’ dedi. Saati almadı’sözleri ile anlattı…