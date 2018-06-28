Emniyet harekete geçti! Özel ekip kuruldu

Sozcu.com.tr'nin gündeme getirdiği seçim magandaları ile ilgili Emniyet harekete geçti. Seçimlerin hemen ardından bir parkta toplanan ve aralarında kadınların da bulunduğu kalabalık bir grubun silahla etrafa ateş etmesiyle ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet'i görüntülerdeki kişilerin bulunması için özel ekip kurdu.

24 Haziran seçimlerinden AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın galip çıkmasının ardından İstanbul’daki bir çocuk parkında çekilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Onlarca kişinin çeşitli çap ve markada silahla dakikalarca ateş ettiği görüntüleri sozcu.com.tr’nin gündeme getirmesinin ardından Emniyet harekete geçti. Seçim akşamı kaydedilen ve aralarında kadınların da bulunduğu görüntülerle ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından görüntülerdeki kişilerin bulunması için özel ekip kurulduğu öğrenildi. İLGİLİ HABER Seçim günü İstanbul'u Allah korumuş!