Emniyet Müdürü Çalışkan’ın kaleminden 15 Temmuz

Türkiye'nin 2016 yılında yaşadığı FETÖ’nün kanlı darbe girişimiyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan kitap yazdı. Kalkışmayla ilgili daha önce yapılmayanları da dile getiren Çalışkan'ın kitabında karekodla ulaşılan onlarca video adresi de yer alıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği kanlı darbe kalkışmasına engel olmak için, İstanbul'da gösterdiği çaba ile dikkat çeken İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan darbe girişimi ile ilgili kitap yazdı.

Mustafa Çalışkan'ın “15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi ve Milli Vuruş” adını verdiği kitabın ilk baskısı Beta Kitap tarafından yapıldı. “Vatan Toprağını kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimize ithaf olunur” sözlerinin yer aldığı kitabın ilk kısmında, 15 Temmuz kalkışmasına giden süreç yer alıyor. Mustafa Çalışkan'ın kaleme aldığı 222 sayfalık kitapta, Çalışkan'ın o gece yaşadıkları da yer alıyor. Çalışkan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yaşadıklarını kitapta şöyle anlatıyor.

“ ….Çok üst seviyede bazı vatansever askerler, O gün beni şöyle tenkit ettiler. “Ya müdür bey sen niye köprüye gittin? Komutanın en güveli yerde olması lazım. Sana bir şey olsaydı hem teşkilatın, hem İstanbul çok sıkıntı yaşardı. Senin bu riski almaman lazımdı!” Söyledikleri belki doğruydu ama o an bir karar vermek durumundaydım. Evet ne sebeple olursa olsun, köprüye hiç düşünmeden gittim. Orada bir-iki saat durup, tekrar geri döner ve en güvenli yerde Vatan Emniyet yerleşkesinden İstanbul'daki gelişmeleri takip eder, kameralardan durumu seyreder ve buradan tüm İstanbul'u yönetebilirdim. Fakat oraya yani Şehitler Köprüsü'ne gidip oradaki vaziyeti görünce geri dönmek gelmedi içimden…”

Darbe kalkışmasının İstanbul'daki ayağının ayrıntılı şekilde anlatıldığı kitapta, Çalışkan'ın kalkışmayla ilgili bilgiyi IŞİD'le ilgili bir toplantı sırasında aldığı görülüyor. Çalışkan darbeyle ilgili kendilerine hiçbir istihbarat ulaşmadığını dile getirirken, darbecilerin 55 polis müdürüne de “DErbeye destek olun yada teslim olun” mesajı atıldığını belirtiyor.

Yaşanan olayın sıcaklığına rağmen kanunlara uyulduğunu, ateş altında olunmasına rağmen polisin tüm talimatları yerine getirdiğini belirten Çalışkan, kalkışma ve sonrasına ait yazılmamış bir çok bilgiye kitabında yer veriyor. Çalışkan’ın kitabında 15 Temmuz’da yaşanan olaylarla ilgili görüntülere ulaşılabilecek karekod uygulamaları bulunuyor.