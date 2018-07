Emniyet’in önünde Adnan Oktar eylemi

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik operasyonun ikinci gününde, operasyonun merkezi olan Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde iki farklı eylem vardı. Bir grup Adnan Oktar'a diğer grup da polise destek için eylem yaptı. Adnan Oktar örgütünde yıllarca bulunduğu belirten Ümit Kuruca isimli genç, şahit olduğu iğrenç detayları anlattı.

Uzun yıllar Adnan Oktar'ın örgütünde bulunduktan sonra çeşitli sebeplerle ayrılan bir grup genç Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

PANKARTLAR DİKKAT ÇEKTİ

Adnan Oktar operasyonuna destek olan gençlerin “Bizi ırz düşmanı Adnan'dan kurtaran Reis'imizden Allah razı olsun. Varol Reis”, “Şimdi İsrail Kurtarsın Seni”, “İdam Edileceksin Irz Düşmanı Adnan” yazılı pankartları dikkat çekti.

SAVCI VE EMNİYET MÜDÜRLERİNE TEŞEKKÜR

Yaklaşık 10 yıl Adnan Oktar örgütününün içerisinde bulunan Ümit Kuruca grup adına basın açıklamasını okudu.

Basın açıklamasında “Halk olarak buradayız. Vatandaş olarak, mağdurlar olarak, Müslüman olarak burdayız. Anne olarak, baba olarak, kardeş olarak, abi olarak burdayız. ilk söz başkanımıza. Allah Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun, sonraki teşekkürümüz İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız İrfan Fidan’a. İstanbul Emniyet Müdürümüz Mustafa çalışkan’a ve Mali Şubeye Allah sizden razı olsun diyoruz” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Adnan Oktar örgütü denen bu yapı dinimize, aile yapımıza, hak ve güzel olan her şeye göz dikmiş, tasması yurt dışında olan sinsi bir oluşumdur. 7 yaşında kızlarla evlenmeye çalışan, 10 yaşında, 14 yaşında kızlara tacizde bulunan, küçük kız çocukları ile ilişkiye giren bu alçak yapı, ülkemizle ilgili her türlü dezenformasyonun arka planında olan, ülkemizi uluslararası arenada arkadan vuran, FETÖ’nün şubesi olarak faaliyet göstermektedir. Bu zalim örgüt, bu zamana kadar FETÖ’nün hukuk ve emniyet içindeki yapılanmasının koruması ile yaşamış, 15 Temmuz’un ardından milletimizin şahlanışıyla layığını bulmuştur. Buradan tüm duyarlı vatandaşlarımıza çağrı yapıyorum. Bu konudan mağdur olmuş büyük küçük herkese sesleniyorum. Güçlü devletimize, başkanımıza güvenin ve bu zalimlerden şikayetçi olun. Bu örgüte destek verenlere de suç işlediklerini tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Biz kimsenin bilmeden mağdur olmasını istemiyoruz. Bu zalim güruhun dağılmasında payı olan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz. Mağdur olan büyük, küçük her vatandaşımız adına bu davanın her an takipçisi olacağız. ”

ŞAHİT OLDUĞU İĞRENÇ DETAYLARI ANLATTI

Adnan Oktar'a örgütteyken çok yakın olduğunu söyleyen Ümit Kuruca örgüt içinde yaşananları şöyle anlattı: “10 yıl içinde kaldım. 2 yıl önce ayrıldım. Ben kızları Adnan Oktar'a getirmekle mükellef, yakışıklı diye tabir edilen grubun içerisindeydim. Bu gruptakilerin cebinde 5 kuruş para olmaz ama en şık kıyafetleri giyer, süslenir, altına son model arabayı da alarak çeşitli semtlerde saatlerce kızların iş çıkışını bekler. Bizim işimiz buydu. Beğenilen kızlar evlenme vaadiyle kandırılırdı. Sonra da Adnan Oktar'a götürülürdü. Adnan Oktar'ın tek isteği ona götürdüğümüz kızların iç çamaşırı olmaması ve etekli olmasıydı. İç çamaşırı giyen hiçbir kızı istemiyordu. Tek kuralı buydu. Turnike yöntemi iddiaları da doğru. Ayrıca ilişki olarak hep oral seks yaparlardı. Çünkü diğer türlüsü günah diye inandırılıyorlardı. Aslında Oktar'ın buradaki sorunu ya çocuk olursa korkusuydu.” dedi.

“ADNAN OKTAR’A İTAAT ALLAH’A İTAAT…”

1998 senesinde babam vefat ettikten sonra annem, dayım ve teyzemin ısrarı üzerine örgüte girdik diyen Oktay Babuna’nın yeğeni Emre Yaşar Ertüzün ise yaşadıklarını şöyle anlattı “Adnan Oktar o dönem 14 yaşında olan benden ve 11 yaşında olan kardeşimden çeşitli telkinlerle anne-babama ait mal varlığını örgüte aldı. 5 adet daire, hisse senetleri, nakitler ve babam tarafından aldığımız yetim maaşları, dedem tarafından da 15 adet daire yine örgüte bağış yapıldı.

Çünkü örgüte girdiğimiz andan itibaren Adnan Oktar’a itaatin Allah’a itaat olduğu ve hiçbir emrine karşı gelemeyecek şekilde telkin edildik. O dönem bizimle beraber 10 çocuk vardı. Zaten Adnan Oktar ailelerin mal varlıklarını örgüt kasasına aktararak geçimi sağlıyordu. Her seye bir kılıf buluyordu. Zina yapmanın bile kılıfı vardı. Dışarıdaki insanları kafir, örgütün içindekileri Müslüman ilan ediyordu. Dışarıdaki insanlar kafir olduğu için onlarla ilişkiye girmek hayvanla ilişkiye girmek gibidir haram ve zina değil diyordu. Ben 2010 yılında içlerinden ayrıldım. Örgütten ayrılırken tehdit edildim. Asla anneni ve teyzeni göremezsin, kardeşini göremezsin dediler. O tarihten itibaren ailemle görüşemiyordum. Şimdi onlar da ne yazık ki içerideler.”

Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu şüphelileri destekleyen bazı kişiler de Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü karşısında toplanarak açıklama yaptı.