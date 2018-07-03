Emniyet’te terfiler belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulunca terfileri uygun görülen emniyet teşkilatı personeli belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu (YDK) ile Merkez Değerlendirme Kurulunca (MDK) rütbe terfi işlemelerine dair alınan kararlar açıklandı. Buna göre 352 personel 2. sınıf emniyet müdürü rütbesine, 287 personel 3. sınıf emniyet müdürü rütbesine, 162 personel 4. sınıf emniyet müdürü rütbesine, 105 personel emniyet amiri rütbesine, 105 personel başkomiser rütbesine, 347 personel ise komiser rütbesine terfi ettirildi. Ayrıca 2. sınıf emniyet müdürlüğü rütbesindeki 176 personel İçişleri Bakanlığı makamının onaylarına istinaden 1. sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi ettirildi. İHA