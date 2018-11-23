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Emniyet’ten dikkat çeken terör örgütü paylaşımı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), terör örgütü PKK'nın kadın istismarına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. EGM'ye ait sosyal medya hesaplarından yapılan "Kadın iffetine uzanan çirkin el: PKK" başlıklı paylaşımda itirafçı bir terör örgütü mensubu kadının çarpıcı ifadeleri yer aldı.

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Emniyet’ten dikkat çeken terör örgütü paylaşımı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), terör örgütü PKK'nın kadın istismarına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. EGM'ye ait sosyal medya hesaplarından yapılan "Kadın iffetine uzanan çirkin el: PKK" başlıklı paylaşımda itirafçı bir terör örgütü mensubu kadının çarpıcı ifadeleri yer aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bölücü terör örgütü PKK'nın kadın istismarına dikkat çekmek için itirafçı olan terör örgütü mensubunun ifadesini paylaştı.

“PKK ÇATIŞMADA ÖLMÜŞ GİBİ AÇIKLADI”

EGM'nin sosyal medya hesaplarında “Kadın iffetine uzanan çirkin el: PKK” temasıyla yer alan mesajda, itirafçı bir örgüt mensubu olan H.K.'nin (25) ifadesi paylaşıldı. H.K.'nin ifadesinde şunlar yer aldı:

Emniyet Genel Müdürlüğü

Emniyet Genel Müdürlüğü

“Bir köylümüz vasıtasıyla örgüte katıldım. Kandil'de kaldığım sürede tecavüze uğrayan ve hamile kalan iki kadın gözümün önünde kurşuna dizildi. Halen Diyarbakır'da tutuklu K.C.'nin tecavüz ettiği Asmin Evin kod adlı Selma D., durum ortaya çıkınca infaz edilme korkusuyla kendi silahıyla intihar etti. PKK, kadını çatışmada ölmüş gibi açıkladı. İHA

Son güncelleme: android-time 00:2923.11.2018
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