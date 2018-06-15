Bayram mesajları ile en güzel resimli mesajlar: BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN, İYİ BAYRAMLAR…

Ramazan Bayramı 15 Haziran sabahı kutlanmaya başladı. İslamiyette Ramazan ayı ile günahların affolduğuna inanılır ve Ramazan bitimi bayram olarak kutlanır. Bayramın en önemli yanı küslerin barıştığı, insanların birbirlerini hatırladıkları ve bir araya geldikleri günler olmasıdır. Biz de bu bayram sevdiklerinizden hiçbirini unutmayın diye bayram mesajlarını derledik. İşte Ramazan Bayramının anlamına yakışır en güzel bayram mesajları... Çocukların gözlerindeki sevgi ve kalbinizdeki iyi niyetler kaybolmasın İYİ BAYRAMLAR...

Ramazan Bayramı bu sabah bayram namazı ile beraber kutlanmaya başladı. Müslümanlıkta bayram günü geldiğinde küsler barışmalı ve söylem ve eylem birliği oluşturulmalıdır. İnsanların duygu ve düşüncelerindeki kin ve öfkenin rafa kalktığı bu anlamlı günde ziyaretine gidemediğiniz yakınlarınız varsa mesajlarla Ramazan bayramını kutlayabilir ve iyi dileklerinizi iletebilirsiniz. Bu bayram cuma gününe denk gelmesiyle de ayrı bir yere sahip oldu. Unutmayın, bayramlar insanlığa anlam kazandıran manevi değerlerdir. İşte bayram mesajlarımız..

BAYRAM İLE İLGİLİ HADİSLER

– “Ramazan ve Kurban bayramının gecelerini ihya eden kimsenin kalbi, kalblerin öldüğü gün ölmez.” [İbni Mace, Taberani]

– “Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, tevbe reddolmaz. Ramazan bayramının ve Kurban bayramının birinci geceleri, Berat gecesi ve Arefe gecesi.” [İsfehani]

– “Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı gecesi.” [İbni Asakir]

15 HAZİRAN 2018 BAYRAM MESAJLARI

Şeker tadında bir Ramazan Bayramı diler her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz iyi bayramlar…

Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda… Ramazan Bayramın mübarek olsun!

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

Güzel düşünceler nefeslere dolarsa güzel dualar olur, Dua ise Yüce Allah’a gider nur Olur, gökyüzünde buluşan dualarımızın nurlanması ümidiyle Ramazan Bayramınızı Kutlarım..

Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Bir damla ümit serpilsin yüreğine, bir damla mutluluk dolsun günlerine , binbir duan kabül ve Bayramın Kutlu Olsun…

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!





Sana gelen her iyilik Allah’tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Ramazan Bayramın mübarek olsun.

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Ramazan Bayramınız ve Cumanız mübarek olsun

Güzel Düşünceler Nefeslere Dolarsa Güzel Dualar Olur, Dua ise Yüce ALLAH’a Gider Nur Olur, Gökyüzünde Buluşan Dualarımızın NurLanması ümidiyle Bayramınızı Kutlarım..

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah’ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız ve bayramınız mübarek olsun…